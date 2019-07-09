К. Косачев: Социальная инфраструктура Дальнего Востока нуждается в модернизации

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы в режиме телеконференции пообщались с представителями всех регионов Дальнего Востока, участвующих в программе переселения соотечественников.

Состоялось выездное заседание Комитета СФ по международным делам на тему «О ходе реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, в субъектах Российской Федерации, являющихся территориями приоритетного заселения».

Выездное заседание Комитета Совета Федерации по международным делам

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Константин Косачев

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Мероприятие провел председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев. КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл

Заседание прошло в формате телеконференции. Сенаторы имели возможность одновременно общаться со всеми регионами Дальнего Востока, участвующими в программе переселения соотечественников.

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По словам Константина Косачева, обсуждаемая тема имеет множество измерений, большая часть которых относится к вопросам экономической, региональной и социальной политики.

Укрепление экономического и человеческого потенциала Дальнего Востока является приоритетным и стратегическим направлением государственной политики России в XXI веке

«Активное экономическое развитие и усиление геополитической роли крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона диктуют необходимость создания новых центров экономического роста и модернизации социальной инфраструктуры российского Дальнего Востока. Без этого нашей стране будет очень сложно развивать равноправные отношения с такими странами, как Китай, Южная Корея, Япония, Индия», — считает глава Комитета СФ по международным делам.

По его словам, укрепление экономического и человеческого потенциала Дальнего Востока является приоритетным и стратегическим направлением государственной политики России в XXI веке и первая задача, которую предстоит решить на этом пути – преодоление негативных демографических тенденций, которые имели место в последние десятилетия.

Вместе с тем, Константин Косачев обратил внимание на то, что лишь около пяти проц. соотечественников выбирают регионы Дальнего Востока для переселения. «Это во многом связано не столько с самой Государственной программой, сколько с системными экономическими, инфраструктурными и социальными проблемами региона».

«Однако важно понимать, — продолжил сенатор, — что Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом как один из инструментов демографического и кадрового развития Дальнего Востока должна постоянно адаптироваться, учитывать меняющуюся реальность. Это значит, что и регионы, и федеральный центр обязаны оперативно вносить в нее коррективы, «расшивать» узкие места с тем, чтобы простым людям были удобны и комфортны предоставляемые условия, чтобы механизмы программы не были бюрократически громоздкими».

Константин Косачев подчеркнул, что качество реализации Госпрограммы имеет большое значение для формирования положительного восприятия государственной политики России в отношении соотечественников среди зарубежной русской общины.

В ходе заседания были подняты вопросы законодательного обеспечения Госпрограммы и пути его дальнейшего совершенствования, обсуждены дополнительные меры в регионах Дальнего Востока по увеличению численности участников Государственной программы, в том числе по привлечению высококвалифицированных специалистов, иностранных студентов, научных работников. Также были затронуты вопросы информационного обеспечения Государственной программы.

По итогам мероприятия приняты рекомендации федеральным и региональным органам власти.

В заседании, помимо членов Комитета СФ по международным делам, также приняли участие первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Бокова, БоковаЛюдмила Николаевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области первый заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко, ШевченкоАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области представители федеральных органов исполнительной власти, некоммерческих организаций.

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