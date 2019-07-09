«Метеор-М» №2 – 5 лет на орбите

Source: Russia Federal Space

В июле 2019 года исполнилось 5 лет со дня запуска космического аппарата «Метеор-М» № 2, разработанного и созданного в Корпорации «ВНИИЭМ» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») в рамках Федеральной космической программы по заказу Роскосмоса. Тематический заказчик — Росгидромет.

«Метеор-М» № 2 — это второй аппарат гидрометеорологического и океанографического космического комплекса «Метеор-3М». Он предназначен для оперативного получения глобальной информации в целях прогноза погоды, контроля озонового слоя и радиационной обстановки в околоземном космическом пространстве, а также для мониторинга морской поверхности, включая ледовую обстановку с целью обеспечения судоходства в полярных районах.

На борту аппарата установлен комплекс целевой аппаратуры, который работает в видимом, ИК и микроволновом диапазонах. Помимо этого, он позволяет решать различные прикладные задачи, такие как мониторинг сельскохозяйственного землепользования, лесопользования (незаконные вырубки, лесовосстановление), лесных пожаров, паводковой ситуации, снежного покрова, ледовой обстановки, зарождения тайфунов, вулканической деятельности и многих других задач.

Прием информации целевой аппаратуры, а также предоставление информационных продуктов, получаемых на основе данных дистанционного зондирования Земли с космического аппарата, осуществляет Оператор космического комплекса «Метеор-3М» — Научный Центр Оперативного мониторинга Земли «Российские космические системы» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») и три центра федерального уровня, находящиеся в ведении Росгидромета — НИЦ «Планета».

Оператор космического комплекса принимает заявки от потребителей, которыми являются:

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;

центральные и региональные подразделения Министерства по делам ГО и ЧС;

Министерство сельского хозяйства РФ;

Федеральное агентство лесного хозяйства;

Министерство Природных ресурсов и экологии РФ;

Министерство экономического развития;

Госкорпорация «Роскосмос»;

органы исполнительной власти субъектов РФ и другие.

Космический аппарат «Метеор-М» № 2 отработал свой гарантийный срок активного существования — 5 лет, и продолжает функционировать на орбите, выполняя свои целевые задачи.

За пять лет его эксплуатации было получено и обработано 11 069 заявок (из них 1218 — в 2019 году) на получение информации с аппаратуры комплекса многозональной спутниковой съемки. Съемка всей поверхности Земли аппаратурой многоканального сканирующего устройства малого разрешения осуществляется без заявок в непрерывном режиме. За время эксплуатации потребителям выдано более 1461,64 млн. кв. км. информации с КМСС и более 37639 млн. кв. км. информации с МСУ-МР.

Госкорпорация «Роскосмос» продолжает работы по наращиванию орбитальной группировки гидрометеорологических аппаратов серии «Метеор». 5 июля 2019 года осуществлен запуск «Метеора-М» № 2-2, а также ведутся работы по созданию спутников «Метеор-М» № 2-3 и № 2-4.

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