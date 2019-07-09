О. Мельниченко: Вопрос включения жителей Бурятии и Забайкалья в программу «дальневосточного гектара» крайне важен

Source: Russia – Council of the Federation

Профильный Комитет СФ обсудил изменения, связанные с особенностями предоставления земельных участков гражданам Бурятии и Забайкальского края после включения этих территорий в состав ДФО.

Председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области провел заседание Комитета СФ.

Заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

1 из 7

Заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

2 из 7

Олег Мельниченко

3 из 7

Заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

4 из 7

Заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

5 из 7

Олег Мельниченко

6 из 7

Заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

7 из 7

В ходе заседания были рассмотрены изменения в Федеральный закон «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с включением Республики Бурятия и Забайкальского края в состав Дальневосточного федерального округа».

Смотрите также

Олег Мельниченко напомнил, что вопрос о включении Республики Бурятия и Забайкальского края в состав ДФО неоднократно обсуждался на заседаниях профильного Комитета СФ и Совета Федерации в целом. В соответствии с указом Президента России в ноябре 2018 года эти территории вошли в состав округа.

В этих субъектах Российской Федерации идет активная работа по интеграции в ДФО

В настоящее время в этих субъектах Российской Федерации идет активная работа по интеграции в ДФО. В связи с этим, вопрос о предоставлении жителям этих территорий земельных участков по программе «дальневосточного гектара» крайне важен.

На рассмотрение коллег документ представил заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Александр Акимов. АкимовАлександр Константиновичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Саха (Якутия) Сенатор пояснил, что в Федеральном законе предусматриваются три этапа передачи земель. В частности, с 1 августа 2019 г. до 1 февраля 2020 г. земельные участки в соответствующих регионах предоставляются только гражданам России, зарегистрированным по месту жительства в Республике Бурятия и Забайкальском крае. С 1 февраля по 1 августа 2010 г. – гражданам России, имеющим регистрацию по месту жительства на территориях субъектов РФ, входящих в состав ДФО. А с 1 августа 2020 г. – любому гражданину России, а также иностранному гражданину или лицу без гражданства, которые являются участниками Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей.

По итогам обсуждения Комитет СФ рекомендовал палате одобрить этот Федеральный закон на пленарном заседании 10 июля.

В ходе мероприятия сенаторы также рассмотрели ряд законов, по которым Комитет СФ является соисполнителем, в том числе Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 33 и 35 Федерального закона «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и статью 71–1 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» и рекомендовали одобрить его на пленарном заседании палаты.

Кроме этого сенаторы обсудили проекты федеральных законов, которые находятся на рассмотрении Государственной Думы, а также законодательные инициативы, поступившие на рассмотрение Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании Российской Федерации. Эти инициативы были подготовлены региональными законодателями Самарской Губернской Думы, Государственным Собранием – Курултаем Республики Башкортостан, Законодательным Собранием Вологодской области, Парламентом Республики Северная Осетия – Алания.

MIL OSI