Парашютная подготовка кандидатов в космонавты

Source: Russia Federal Space

Безопасность полётов и эффективность деятельности космонавтов в значительной мере зависят от степени развития у них необходимых психофизиологических качеств. Один из основных факторов космического полёта — элемент риска и опасности, заставляющий быть готовым быстро принимать правильные решения, — моделирует специальная парашютная подготовка.

Ее теоретические основы кандидаты в космонавты набора 2018 года начали проходить ещё на базе Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина, по окончании чего сдали зачёт и получили допуск на выполнение прыжков с парашютом. Первыми на парашютные сборы в г. Мензелинск (Республика Татарстан) 1 июля 2019 года отправились Константин Борисов, Александр Горбунов, Кирилл Песков и Евгений Прокопьев. В аэроклубе г. Мензелинска тренируются сборные России по парашютному спорту, а будущие покорители Вселенной открывают для себя космос через небо.

Специальная парашютная подготовка представляет собой активный процесс обучения выполнению целенаправленной задачи в условиях стресса на всех этапах прыжка с парашютом, включая свободное падение. Обучаемый в этот момент решает дополнительные задания с ведением репортажа, при этом осуществляя постоянный контроль высоты.

Начинается всё с наземной подготовки, проходящей под руководством опытных инструкторов ЦПК. «Перед каждой прыжковой сменой проводится предварительная подготовка, которая включает в себя постановку задачи на этот день, тренажи по выполнению всех элементов прыжка, укладку парашютов, отработку действий при возникновении особых случаев (отказ основного парашюта), — пояснил начальник отдела ЦПК Анатолий Забрусков. — По окончанию предварительной подготовки проводится контроль готовности к прыжкам с парашютом».

Одним из составляющих элементов парашютной подготовки является психологическая подготовка. Психологи ЦПК определяют уровень развития профессионально-важных качеств кандидата в космонавты, а также анализируют настроение участников тренировки, особенности взаимодействия с инструкторским составом, следование предписанному алгоритму работ, временные и физические затраты парашютистов.«Думал, будет сложнее себя заставить прыгнуть первый раз, — поделился впечатлениями кандидат в космонавты Кирилл Песков. — Но инструкторы всё очень хорошо нам объяснили, поэтому никаких лишних переживаний не было. Я отнёсся к этому не как к прыжку с самолёта, а как к процессу управления техническим средством, в данном случае — парашютом, в полной уверенности, что всё сработает штатно. Я чётко знал, что делать, поэтому не было страшно, но всё же немного волнительно».

Погода в Мензелинске пока не сильно благоволит начинающим парашютистам — сложная ветровая обстановка. Но всё-таки четверо кандидатов в космонавты в рамках первого этапа парашютной подготовки уже успели совершить несколько прыжков. На этой неделе к ним присоединился опытный космонавт Сергей Прокопьев, в конце прошлого года вернувшийся из своей первой длительной командировки на МКС.

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