Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#главное#Прогресс МС-12#космодромы09.07.2019 13:25

Проверка солнечных батарей «Прогресса МС-12»

На космодроме Байконур продолжается плановая подготовка к запуску грузового корабля «Прогресс МС-12».

Вчера, 8 июля 2019 года, специалисты ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С. П. Королёва и Космического центра «Южный» (входят в состав Госкорпорации «Роскосмос») завершили проверку солнечных батарей корабля контрольной засветкой.

Работа по контролю параметров батарей предусматривает раскрытие площадок стенда, где установлен «Прогресс», установку технологических столов-плазов, снятие защитных панелей с солнечных батарей и их раскрытие, после чего специальными осветителями проводится засветка и контроль их функционирования. По окончании работ они были сложены и вновь закрыты защитными панелями.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-12» запланирован на 31 июля 2019 года с космодрома Байконур.

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