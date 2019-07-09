Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#главное#Спектр-РГ#космодромы09.07.2019 12:31

Ракета-носитель «Протон-М» на стартовом комплексе

Сегодня, 9 июля 2019 года, ракета-носитель «Протон-М» с российской обсерваторией «Спектр-РГ» была доставлена на стартовый комплекс площадки 81 космодрома Байконур и установлена на пусковую установку. После подвода башни обслуживания и подключения коммуникаций специалисты предприятий Роскосмоса приступили к работам по графику первого стартового дня. Ранее в монтажно-испытательном корпусе были устранены все замечания, выявленные при подготовке к пуску в июне 2019 года.

Пуск ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «ДМ-03» и новой орбитальной обсерваторией «Спектр-РГ» запланирован на 12 июля 2019 года в 15:31 мск.

«Спектр-РГ» — российский проект с немецким участием, нацеленный на создание орбитальной астрофизической обсерватории, предназначенной для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне длин волн. Он предполагает создание национальной обсерватории астрофизики высоких энергий, продолжающей последовательность астрофизических спутников «Астрон» и «Гранат», также разработанных в НПО Лавочкина. Аппарат строится по модульному принципу, обладает хорошими характеристиками ориентации и стабилизации, позволяет в течение года наблюдать практически всю небесную сферу.

Космический аппарат «Спектр-РГ» будет выведен в окрестность точки Лагранжа L2 системы Солнце-Земля. Проведение астрофизических исследований запланировано в течение 6,5 лет, из которых 4 года — в режиме сканирования звездного неба, а 2,5 года — в режиме точечного наблюдения объектов во Вселенной по заявкам мирового научного сообщества.

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