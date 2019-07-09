Сегодня в «Эфире» о рассмотрении публичных обращений граждан к руководству страны, прокурорском надзоре в сфере землепользования, интервью призера всероссийского конкурса гособвинителей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

О рассмотрении публичных обращений граждан к руководству страны, состоянии транспортной безопасности, реформе жилищного строительства, декриминализации отдельных преступлений, оценке уровня коррупции, а также многом другом поговорит в полдень в прямом эфире официальный представитель Генеральной прокуратуры Российской Федерации Александр Куренной с журналистами информационных агентств «ТАСС» и «Интерфакс».

О том, как чиновники распоряжаются участками земли, сколько нарушений в этой сфере выявляют прокуроры, и какие меры реагирования принимаются по результатам проверок, расскажем в рубрике «Логика закона».

В рубрике «В процессе» в рамках цикла передач о лучших гособвинителях будет транслироваться интервью призера всероссийского конкурса государственных обвинителей Евгения Колпикова.

Программа «Эфир» на вторник 9 июля 2019 года:

· Логика закона. Всему свои правила. Земельное дело.

· В процессе. Цикл передач о лучших государственных обвинителях страны. Финалист конкурса Евгений Колпиков.

· Генеральная линия. Подписание соглашения о сотрудничестве между Генеральной прокуратурой Российской Федерации и Счетной палатой Российской Федерации.

· Криминальный тренд. Прокурорский надзор за Полярным кругом: о работе прокуратуры Ненецкого автономного округа.

· Вопрос с пристрастием. В студии у официального представителя Генеральной прокуратуры Российской Федерации Александра Куренного журналисты информационных агентств «ТАСС» и «Интерфакс»

· Криминальный тренд. Фирмы-однодневки: криминал с человеческим лицом.

· Субъект права. Болезнь – не повод остаться без жилья или правозащитная деятельность прокуроров.

· В процессе. Нюрнберг. Процесс которого могло не быть.

· Особые полномочия. Цифровой пилот. Приволжская транспортная прокуратура.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

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