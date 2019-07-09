Source: Russia Federal Space

#НПО автоматики#главное09.07.2019 11:42

Соглашение НПО автоматики о стратегическом партнерстве

Соглашение о стратегическом партнерстве между НПО автоматики (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») и Администрацией города Екатеринбурга подписано в ходе Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2019, которая проходит с 8 по 11 июля 2019 года в Екатеринбурге.

Соглашение о намерениях подразумевает сотрудничество сторон в совместной реализации проектов, направленных на развитие интеллектуальной городской инфраструктуры, и формировании сбалансированной транспортной системы Екатеринбурга.

Александр Высокинский, глава Екатеринбурга: «НПО автоматики на серьезном уровне работает над развитием космических технологий. Сегодня эти технологии пришли в город. Мы видим их в трамваях, системах управления транспортом и системах диспетчеризации инженерных сетей Екатеринбурга. Думаю, что это только начало».

Сотрудничество подразумевает организацию интеллектуального пространства, включающего в себя системы управления потоками личного, служебного и общественного транспорта, интеллектуальное парковочное пространство и системы планирования маршрутной дорожной сети.

Андрей Мисюра, генеральный директор НПО автоматики: «Мы любим свой город и хотим, чтобы самые передовые решения внедрялись именно в Екатеринбурге. Внедрение интеллектуальных транспортных систем является шагом к созданию действительно умного города. Это поможет повысить уровень и качество жизни екатеринбуржцев, а также даст старт инновационному развитию столицы Урала».

Сотрудничество НПО автоматики и Администрации города Екатеринбурга рассчитано на долгосрочную перспективу.

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