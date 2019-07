Premiera „Poland: The Royal Tour” w Polsce

Source: President of Poland in Polish

Piękna historia, inspirująca współczesność i wspaniałe perspektywy na przyszłość to jest to, co chcemy pokazywać światu – mówił premier.

Zobacz film Premier Mateusz Morawiecki podczas premiery filmu „Poland: The Royal Tour” »

Film The Royal Tour to możliwość zaprezentowania w kraju i za granicą bogatej i cennej historii Polski, pielęgnowanie polskości oraz rozwijanie świadomości narodowej. W dokumencie zobaczymy Polskę, jako nowoczesny kraj czerpiący ze swojej tradycji i historii. Widzowie zobaczą m.in. Warszawę, Wrocław, Kraków, Wieliczkę, były niemiecki nazistowski obóz zagłady Auschwitz-Birkenau, a także Malbork, Gdynię i Hel.

W poprzednich edycjach udział wzięli m.in.: król Jordanii, premier Nowej Zelandii, prezydent Meksyku i Peru czy premier Izraela.

Staramy się z powrotem wywalczyć swoje miejsce na mapie Europy, na mapie świata. Jednym z elementów jest dbałość o dobre imię Polski. Mamy wiele instrumentów, żeby inspirować innych i być potęgą turystyczną – podkreślał szef rządu.

Zaznaczył również, że tworząc dzisiaj gospodarkę, trzeba szukać nowych obszarów rozwoju gospodarczego i opierać się na nowoczesności. Polska cały czas się modernizuje i to miał pokazać ten film.

Uroczysta premiera odbyła się w Kopalni Soli „Wieliczka”. Wcześniej film pokazano w Amerykańskiej Akademii Filmowej w Los Angeles, Lyric Opera w Chicago oraz muzeum Guggenheima w Nowym Jorku.

