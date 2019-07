Rządowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych

Source: President of Poland in Polish

Odpowiedzialny rozwój gospodarczy to taki, który nikogo nie pozostawia w tyle. Ten niezwykle ważny projekt społeczny będziemy mogli wdrożyć jeszcze w tym roku. To była nasza obietnica i tej obietnicy dotrzymamy – powiedział premier.

Świadczenie uzupełniające skierowane jest do osób, które ukończyły 18 lat, niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej.

Dodatek w wysokości 500 zł będzie zależał od wysokości pobieranego świadczenia, np. emerytury lub renty. Nie będzie opodatkowany, ani nie będzie pobierana od niego składka na ubezpieczenie zdrowotne. Świadczenie będzie przyznawał ZUS, KRUS, Zakład Emerytalno-Rentowy albo inny organ emerytalno-rentowy.

Jak podkreślił szef rządu, najlepszą ludzką miarą jest to w jaki sposób traktujemy najsłabszych obywateli. Premier zaznaczył, że ten projekt to część pakietu Dostępność Plus dotycząca likwidacji barier, pomocy w opiece tych osób i możliwości pozyskiwania dodatkowych środków na leki.

Zapowiedział, że środki na świadczenia będą pochodziły z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

