Source: Russia Federal Space

#Музей космонавтики#главное10.07.2019 14:47

Аудиогид по выставке «Леонов»

Московский Музей космонавтики совместно с izi.TRAVEL и Телестудией Роскосмоса подготовили бесплатный аудиогид по выставке «ЛЕОНОВ». Истории легендарного космонавта Алексея Архиповича Леонова помогут дополнить впечатление от его живописных работ.

Пионер космоса рассказывает о выходе в открытый космос, вспоминает о полётах первого отряда космонавтов, ликовании всей страны, о Главном конструкторе Сергее Павловиче Королёве и советской лунной программе.

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Выставка открылась в музее к 85-летию дважды Героя Советского Союза, лётчика-космонавта Алексея Архиповича Леонова и продлится до конца 2019 года. На ней можно увидеть картины и личные вещи человека, который первый в мире шагнул в открытое космическое пространство.

Алексей Леонов — не только профессиональный космонавт, но и профессиональный художник. На выставке представлено около 40 живописных работ из фондов московского Музея космонавтики и коллекции художника. Большую часть из них посетители музея увидят впервые.

Помимо живописных работ посетители Музея космонавтики впервые могут увидеть интерьер мастерской художника и его инструменты: мольберты, кисти, краски; телескоп из его кабинета; парадную форму Героя со всеми наградами; редкие фотографии тренировок экипажа корабля «Восход-2» Алексея Леонова и Павла Беляева. Впервые представлена характеристика на Алексея Леонова, написанная первым космонавтом Земли Юрием Алексеевичем Гагариным.

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