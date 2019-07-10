Встреча Павла Колобкова и президента НОК Узбекистана Рустама Шаабдурахмонова

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 10 июля, в Минспорте России состоялась встреча главы ведомства Павла Колобкова с президентом Национального олимпийского комитета Узбекистана Рустамом Шаабдурахмоновым.Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества двух стран в области физической культуры и спорта, включая возможность проведения совместных учебно-тренировочных мероприятий по подготовке спортсменов к Играм XXXII Олимпиады 2020 года в Токио (Япония) и развития взаимодействия в сфере медико-биологического обеспечения.«Россия и Узбекистан имеют давнюю историю взаимовыгодного сотрудничества, – отметил Павел Колобков. – И мы готовы и дальше следовать этому курсу. Минспорт России совместно с Олимпийским комитетом России рассмотрел направленный узбекистанской стороной проект Плана действий на 2019 год по реализации Меморандума между Министерством спорта Российской Федерации и Министерством по делам культуры и спорта Республики Узбекистан о сотрудничестве в области физической культуры и спорта и готов выйти на его подписание в ближайшее время. Данный проект Плана предусматривает углубление сотрудничества в области спортивной науки, обмена информацией и документацией в сфере физической культуры и спорта, проведение совместных спортивных и других мероприятий, а также активизацию сотрудничества между национальными олимпийскими комитетами».В ходе встречи были достигнута договорённость о предоставлении подведомственных Минспорту России федеральных спортивных баз («Новогорск», «Озеро Круглое», «Юг Спорт») для проведения тренировочных сборов узбекистанских команд в рамках подготовки к международным спортивным соревнованиям.Во встрече также приняли участие директор Республиканского научно-практического центра спортивной медицины при НОК Узбекистана Абдушукур Садиков, ответственные сотрудники Минспорта России, а также начальник Управления ФМБА России.Фото: Дмитрий ЖарковПресс-служба Минспорта России

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