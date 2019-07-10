В Амурской области досрочно прекращены полномочия депутатов за нарушения антикоррупционного законодательства

Source: Russia – Prosecutor Generals Office
Прокуратура Бурейского района Амурской области провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции.
Установлено, что двумя депутатами Малиновского сельсовета и Бурейского поселкового советов Народных допущены нарушения требований Федерального закона «О противодействии коррупции».
Они предоставили сведения о своих доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера с нарушением установленного законом срока.
По фактам выявленных нарушений прокурор Бурейского района председателям советов народных депутатов Малиновского сельсовета и рабочего поселка Бурея внес представления.
После их рассмотрения в июне 2019 года полномочия двух депутатов, не представивших соответствующие сведения, прекращены досрочно.
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