В Амурской области досрочно прекращены полномочия депутатов за нарушения антикоррупционного законодательства

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Бурейского района Амурской области провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции.

Установлено, что двумя депутатами Малиновского сельсовета и Бурейского поселкового советов Народных допущены нарушения требований Федерального закона «О противодействии коррупции».

Они предоставили сведения о своих доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера с нарушением установленного законом срока.

По фактам выявленных нарушений прокурор Бурейского района председателям советов народных депутатов Малиновского сельсовета и рабочего поселка Бурея внес представления.

После их рассмотрения в июне 2019 года полномочия двух депутатов, не представивших соответствующие сведения, прекращены досрочно.

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