В дни 45-летия БАМа в Совете Федерации выступил Герой Социалистического Труда И. Варшавский

Source: Russia – Council of the Federation

Байкало-Амурская магистраль – прорывной проект, объединивший страну, подчеркнула Председатель СФ.

На 462-м заседании Совета Федерации в рамках рубрики «Время эксперта» выступил Герой Социалистического Труда Иван Варшавский.

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Представляя его, Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга напомнила, что в эти дни исполнилось 45 лет с момента старта Всесоюзной комсомольской стройки – Байкало-Амурской магистрали (БАМ). «Без всякого преувеличения, это был прорывной проект, объединивший страну. Не только в транспортном, географическом смысле. Он объединил людей, поколения», — сказала глава верхней палаты парламента.

Председатель СФ привела слова Президента России Владимира Путина, который назвал стройку легендарной и всенародной. «БАМ – это много больше, чем одна из крупнейших железнодорожных артерий России и мира. Это сплав труда, мужества, мечты сотен тысяч людей», — сказал глава государства.

В 1974 году Иван Варшавский вместе с первыми комсомольцами уехал на строительство БАМа. Он проработал там от первого до последнего дня и был бригадиром той бригады, которая соединяла дорогу, укладывая «золотое звено». Один из немногих, кто после завершения Всесоюзной стройки, остался в Тынде. Иван Николаевич и сейчас не оставляет БАМ – курирует музей истории Байкало-Амурской магистрали в Тынде, собирает и передает экспонаты.

В своем выступлении Иван Варшавский рассказал о том, как строился БАМ, о трудностях и радостях первопроходцев. Вместе с тем, он обозначил острые проблемы, которые есть в Тынде, в том числе транспортная труднодоступность и отдаленность от областного центра, недостаток медицинских кадров, необходимость ремонта больницы, переселения граждан из ветхого жилья отток населения.

Председатель СФ предложила дать протокольное поручение Комитету СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера проанализировать вопросы, обозначенные в выступлении Ивана Варшавского, и подготовить конкретные предложения по их решению.

Председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области проинформировал, что вопрос переселения граждан, проживающих в зоне БАМа, из ветхого жилья находится под контролем сенаторов и постоянно прорабатывается. По его словам, с 2011 по 2018 гг. порядка 3500 семей были переселены, в этом году должны быть переселены — более 300 семей. Однако требуется расселить еще свыше трех тысяч семей на что потребуется порядка 10 млрд рублей. Олег Мельниченко напомнил, что по решению Правительства РФ, все граждане, проживающие на этой территории должны обрести новое жилье до 2022 года. «Строительство БАМа – это трудовой подвиг, который совершили наши люди. Обязанность государства обеспечить им достойную жизнь», — подчеркнул парламентарий.

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