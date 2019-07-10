В Магаданской области за нарушения антикоррупционного законодательства привлечены руководители учреждений культуры

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Северо-Эвенского района Магаданской области провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции лицами, замещающими должности руководителей муниципальных учреждений культуры.

Установлено, что директорами Дома культуры, народного творчества и досуга, Северо-Эвенской централизованной библиотечной системой, районного краеведческого музея предоставлены недостоверные неполные сведения о своих доходах и доходах членов семьи, составе доходов из различных источников, включая выплаты по основному месту работы, из социального центра.

В связи с чем, прокурор района в адрес руководителя управления культуры администрации Северо-Эвенского городского округа внес представление.

По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования, нарушения устранены, 3 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

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