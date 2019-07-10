В. Мативенко: Нагнетание антироссийской истерии в грузинском обществе на руку деструктивным элементам

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель СФ высказалась в связи с ситуацией в Грузии.

Ситуация в Грузии, в грузинском обществе с момента начала беспорядков остается крайне драматичной и взрывоопасной, сказала Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга во время выступлений сенаторов по актуальным вопросам на 462-м заседании Совета Федерации.

Смотрите также

По словам Председателя СФ, с самого начала ситуация в Грузии сопровождается необоснованными обвинениями, грубыми — за гранью приличия — выпадами в адрес нашей страны.

Нагнетание антироссийской истерии в грузинском обществе на руку деструктивным – и в этом смысле глубоко антигрузинским – элементам

«Мы абсолютно уверены, что нагнетание антироссийской истерии в грузинском обществе на руку деструктивным – и в этом смысле глубоко антигрузинским – элементам, а также разного рода третьим силам, цель которых (и не только на Кавказе) – «разделять и властвовать», — подчеркнула Валентина Матвиенко.

Она обратила внимание, что массовые волнения в стране начались через несколько дней после визита в Тбилиси старшего директора Центра имени Байдена Университета Пенсильвании, бывшего заместителя министра обороны США Майкла Карпентера. «Это напоминает тщательно продуманную, инсценированную провокацию и против России, и против Грузии».

«Народы наших стран связывает многовековая история, и никому не позволительно пытаться оболгать или отрицать ее. Нас объединяют многовековые узы дружбы, а также братство по оружию», — подчеркнула Валентина Матвиенко, напомнив, что красный флаг над рейхстагом водружали русский и грузинский солдат, ставя победную точку в самой кровопролитной войне в истории человечества.

Валентина Матвиенко призвала граждан Грузии не дать радикалам-русофобам, каким бы то ни было внешним силам, возможности отнять у российского и грузинского народов общее прошлое и мирное будущее.

«Власти Грузии должны быть последовательными и дать решительный отпор разного рода провокаторам, действия которых дискредитируют саму Грузию в глазах международного сообщества», — сказала Председатель СФ.

«Еще один обвал в российско-грузинских отношениях будет на совести не только тех, кто ставит себе такую задачу, но и тех, кто не смог предотвратить наихудшего сценария», — заключила Валентина Матвиенко.

Председатель Комитета СФ Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл выразил убеждение, что отношения народов России и Грузии не должны зависеть от политической конъюнктуры внутри Грузии и за ее пределами.

Сенатор призвал здоровые силы в грузинском обществе преодолеть проявления национализма.

MIL OSI