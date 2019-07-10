МКС снова видно невооружённым глазом

Source: Russia Federal Space
10 июля
02:43 ЮЗ — 02:49 В
яркость: −3,0 зв. вел
наибольшая высота 34°
11 июля
01:55 ЮЗ — 01:59 В
яркость: −2,8 зв. вел
наибольшая высота 28°
12 июля
01:07 Ю — 01:10 ВЮВ
яркость: −2,5 зв. вел
наибольшая высота 23°
12 июля
02:41 ЗЮЗ — 02:47 ВЮВ
яркость: −3,3 зв. вел
наибольшая высота 40°
13 июля
01:52 ЗЮЗ — 01:57 ВЮВ
яркость: −3,2 зв. вел
наибольшая высота 37°
14 июля
01:04 ЮЗ — 01:08 В
яркость: −3,1 зв. вел
наибольшая высота 32°
14 июля
02:39 ЗЮЗ — 02:44 ВЮВ
яркость: −3,3 зв. вел
наибольшая высота 40°
15 июля
00:15 ЮЮЗ — 00:19 В
яркость: −2,8 зв. вел
наибольшая высота 27°
15 июля
01:49 ЗЮЗ — 01:55 ВЮВ
яркость: −3,4 зв. вел
наибольшая высота 41°
15 июля
23:25 ЮЮЗ — 23:29 ВЮВ
яркость: −2,5 зв. вел
наибольшая высота 22°
16 июля
01:00 ЗЮЗ — 01:06 ВЮВ
яркость: −3,4 зв. вел
наибольшая высота 39°
16 июля
02:36 З — 02:42 ЮВ
яркость: −3,1 зв. вел
наибольшая высота 33°
16 июля
22:35 ЮЮЗ — 22:40 ВЮВ
яркость: −2,2 зв. вел
наибольшая высота 17°
17 июля
00:11 ЗЮЗ — 00:17 В
яркость: −3,3 зв. вел
наибольшая высота 36°
17 июля
01:47 ЗЮЗ — 01:53 ВЮВ
яркость: −3,3 зв. вел
наибольшая высота 37°
17 июля
23:22 ЮЗ — 23:27 В
яркость: −3,0 зв. вел
наибольшая высота 31°
18 июля
00:58 ЗЮЗ — 01:04 ВЮВ
яркость: −3,4 зв. вел
наибольшая высота 40°
18 июля
02:34 ЗЮЗ — 02:40 ЮЮВ
яркость: −2,6 зв. вел
наибольшая высота 23°
18 июля
22:32 ЮЗ — 22:38 В
яркость: −2,8 зв. вел
наибольшая высота 26°
19 июля
00:08 ЗЮЗ — 00:15 ВЮВ
яркость: −3,4 зв. вел
наибольшая высота 41°
19 июля
01:45 З — 01:51 ЮВ
яркость: −3,0 зв. вел
наибольшая высота 29°
19 июля
23:19 ЗЮЗ — 23:25 ВЮВ
яркость: −3,3 зв. вел
наибольшая высота 39°
20 июля
00:56 З — 01:01 ЮВ
яркость: −3,2 зв. вел
наибольшая высота 34°
20 июля
22:30 ЮЗ — 22:36 В
яркость: −3,2 зв. вел
наибольшая высота 35°
21 июля
00:06 ЗЮЗ — 00:12 ВЮВ
яркость: −3,3 зв. вел
наибольшая высота 38°
21 июля
23:17 ЗЮЗ — 23:23 ВЮВ
яркость: −3,4 зв. вел
наибольшая высота 41°
22 июля
22:28 ЗЮЗ — 22:33 ВЮВ
яркость: −3,3 зв. вел
наибольшая высота 40°
23 июля
00:04 З — 00:07 Ю
яркость: −3,0 зв. вел
наибольшая высота 31°
23 июля
21:38 ЗЮЗ — 21:44 ВЮВ
яркость: −3,2 зв. вел
наибольшая высота 38°
23 июля
23:14 З — 23:19 ЮВ
яркость: −3,1 зв. вел
наибольшая высота 36°
24 июля
22:25 ЗЮЗ — 22:31 ВЮВ
яркость: −3,2 зв. вел
наибольшая высота 39°
25 июля
23:12 З — 23:16 Ю
яркость: −2,7 зв. вел
наибольшая высота 27°
26 июля
22:23 З — 22:28 ЮВ
яркость: −2,9 зв. вел
наибольшая высота 32°
27 июля
21:33 ЗЮЗ — 21:39 ВЮВ
яркость: −3,0 зв. вел
наибольшая высота 37°
28 июля
22:21 ЗЮЗ — 22:25 ЮЮВ
яркость: −2,3 зв. вел
наибольшая высота 23°
29 июля
21:31 З — 21:36 ЮВ
яркость: −2,6 зв. вел
наибольшая высота 28°