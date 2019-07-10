Posted on by NewsKitchen Publisher

МКС снова видно невооружённым глазом

Source: Russia Federal Space

10 июля

02:43 ЮЗ — 02:49 В

яркость: −3,0 зв. вел

наибольшая высота 34°

11 июля

01:55 ЮЗ — 01:59 В

яркость: −2,8 зв. вел

наибольшая высота 28°

12 июля

01:07 Ю — 01:10 ВЮВ

яркость: −2,5 зв. вел

наибольшая высота 23°

12 июля

02:41 ЗЮЗ — 02:47 ВЮВ

яркость: −3,3 зв. вел

наибольшая высота 40°

13 июля

01:52 ЗЮЗ — 01:57 ВЮВ

яркость: −3,2 зв. вел

наибольшая высота 37°

14 июля

01:04 ЮЗ — 01:08 В

яркость: −3,1 зв. вел

наибольшая высота 32°

14 июля

02:39 ЗЮЗ — 02:44 ВЮВ

яркость: −3,3 зв. вел

наибольшая высота 40°

15 июля

00:15 ЮЮЗ — 00:19 В

яркость: −2,8 зв. вел

наибольшая высота 27°

15 июля

01:49 ЗЮЗ — 01:55 ВЮВ

яркость: −3,4 зв. вел

наибольшая высота 41°

15 июля

23:25 ЮЮЗ — 23:29 ВЮВ

яркость: −2,5 зв. вел

наибольшая высота 22°

16 июля

01:00 ЗЮЗ — 01:06 ВЮВ

яркость: −3,4 зв. вел

наибольшая высота 39°

16 июля

02:36 З — 02:42 ЮВ

яркость: −3,1 зв. вел

наибольшая высота 33°

16 июля

22:35 ЮЮЗ — 22:40 ВЮВ

яркость: −2,2 зв. вел

наибольшая высота 17°

17 июля

00:11 ЗЮЗ — 00:17 В

яркость: −3,3 зв. вел

наибольшая высота 36°

17 июля

01:47 ЗЮЗ — 01:53 ВЮВ

яркость: −3,3 зв. вел

наибольшая высота 37°

17 июля

23:22 ЮЗ — 23:27 В

яркость: −3,0 зв. вел

наибольшая высота 31°

18 июля

00:58 ЗЮЗ — 01:04 ВЮВ

яркость: −3,4 зв. вел

наибольшая высота 40°

18 июля

02:34 ЗЮЗ — 02:40 ЮЮВ

яркость: −2,6 зв. вел

наибольшая высота 23°

18 июля

22:32 ЮЗ — 22:38 В

яркость: −2,8 зв. вел

наибольшая высота 26°

19 июля

00:08 ЗЮЗ — 00:15 ВЮВ

яркость: −3,4 зв. вел

наибольшая высота 41°

19 июля

01:45 З — 01:51 ЮВ

яркость: −3,0 зв. вел

наибольшая высота 29°

19 июля

23:19 ЗЮЗ — 23:25 ВЮВ

яркость: −3,3 зв. вел

наибольшая высота 39°

20 июля

00:56 З — 01:01 ЮВ

яркость: −3,2 зв. вел

наибольшая высота 34°

20 июля

22:30 ЮЗ — 22:36 В

яркость: −3,2 зв. вел

наибольшая высота 35°

21 июля

00:06 ЗЮЗ — 00:12 ВЮВ

яркость: −3,3 зв. вел

наибольшая высота 38°

21 июля

23:17 ЗЮЗ — 23:23 ВЮВ

яркость: −3,4 зв. вел

наибольшая высота 41°

22 июля

22:28 ЗЮЗ — 22:33 ВЮВ

яркость: −3,3 зв. вел

наибольшая высота 40°

23 июля

00:04 З — 00:07 Ю

яркость: −3,0 зв. вел

наибольшая высота 31°

23 июля

21:38 ЗЮЗ — 21:44 ВЮВ

яркость: −3,2 зв. вел

наибольшая высота 38°

23 июля

23:14 З — 23:19 ЮВ

яркость: −3,1 зв. вел

наибольшая высота 36°

24 июля

22:25 ЗЮЗ — 22:31 ВЮВ

яркость: −3,2 зв. вел

наибольшая высота 39°

25 июля

23:12 З — 23:16 Ю

яркость: −2,7 зв. вел

наибольшая высота 27°

26 июля

22:23 З — 22:28 ЮВ

яркость: −2,9 зв. вел

наибольшая высота 32°

27 июля

21:33 ЗЮЗ — 21:39 ВЮВ

яркость: −3,0 зв. вел

наибольшая высота 37°

28 июля

22:21 ЗЮЗ — 22:25 ЮЮВ

яркость: −2,3 зв. вел

наибольшая высота 23°

29 июля

21:31 З — 21:36 ЮВ

яркость: −2,6 зв. вел

наибольшая высота 28°

MIL OSI