Source: Russia Federal Space

#НПО автоматики#главное10.07.2019 09:28

НПО автоматики представило прототип беспилотного трактора

НПО автоматики (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») представило прототип инновационной модели трактора, оснащенного системой беспилотного вождения, на Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2019, которая проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля 2019 года.

На беспилотном прототипе трактора отсутствуют привычные органы управления — в нем нет кабины, руля и педалей. Во время движения машина автономна и способна определять собственную локацию на местности за счет установки нескольких систем разработки НПО автоматики.

За движение отвечает специальный контроллер, который получает со спутника необходимую информацию для построения маршрута и обрабатывает ее. «Электронный мозг» самостоятельно принимает решения и способен обучаться в процессе работы, накапливая знания. Искусственный интеллект машины обеспечивает ее безопасное движение по траектории с оптимальными скоростями. Глазами трактора служат специальные камеры с функцией точного вождения — машинное зрение определяет препятствия и строит траекторию движения сельхозтехники. Беспилотный трактор работает в связке с системой коррекции спутникового сигнала, которая обеспечивает точность до 10 сантиметров.

Андрей Мисюра, генеральный директор НПО автоматики: «Наша система управления универсальна и с определенными доработками ее можно установить практически любой комбайн или трактор, тем самым сделать его беспилотным и эффективным».

Он добавил, что на этапе испытаний без участия человека пока обойтись нельзя. Программу движения машине задает оператор — специалист схематично составляет маршрут и следит за правильностью выполнения задания.

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