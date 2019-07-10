Рассмотрено представление об устранении нарушений законодательства, внесенное заместителем Генерального прокурора Российской Федерации Юрием Пономаревым

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Костромской и Ивановской областям рассмотрело представление, внесенное заместителем Генерального прокурора Российской Федерации Юрием Пономаревым.

Основанием для внесения акта прокурорского реагирования явились нарушения законодательства в области карантина растений, оказания государственных услуг, об административных правонарушениях, выразившиеся в неправомерной выдаче фитосанитарных сертификатов, необеспечении возможности получения государственных услуг в электронной форме, необоснованности применения мер административной ответственности, ненадлежащем рассмотрении обращений граждан и юридических лиц.

По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации удовлетворены в полном объеме, управлением приняты меры к устранению допущенных нарушений федерального законодательства, по итогам служебной проверки 5 должностных лиц управления привлечены к дисциплинарной ответственности.

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