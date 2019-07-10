Расширены возможности для создания условий по организации трудовой деятельности осужденных

Source: Russia – Council of the Federation

Одобрены изменения в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации.

Одобрены изменения в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации, касающиеся расширения возможностей привлечения к труду и создания необходимых условий для организации трудовой деятельности лиц, осужденных к принудительным работам, а также отбывающих лишение свободы в колониях-поселениях.

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Проект Федерального закона был внесен в Государственную Думу председателем Комитета СФ по экономической политике Андреем Кутеповым, КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга заместителем председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Александром Башкиным, БашкинАлександр Давыдовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Астраханской области членом Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Сергеем Фабричным, ФабричныйСергей Юрьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Новгородской области членами Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Дмитрием Шатохиным ШатохинДмитрий Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Коми и Валерием Семеновым. СеменовВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Красноярского края

Документ представил заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин.

По его словам, Уголовно-исполнительный кодекс РФ дополняется положениями, устанавливающими возможность привлечения к труду лиц, осужденных к принудительным работам либо к лишению свободы с отбыванием наказания в колониях-поселениях, вне территории исправительного центра или колонии-поселения.

Устанавливаются правовые основания создания участков исправительных центров и участков колоний-поселений, расположенных вне исправительных центров и колоний-поселений, но в пределах субъекта Российской Федерации, на территории которого находятся исправительные учреждения. Создание участков осуществляется на базе имущества, предоставляемого в безвозмездное пользование организациями, использующими труд осужденных.

Полномочия по определению порядка создания и функционирования участков исправительных центров и колоний-поселений предлагается возложить на федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний.

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