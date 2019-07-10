Сегодня в «Эфире» о соблюдении экологических норм в сфере золотодобычи, защите прав сирот в лечебных учреждениях и интервью призера всероссийского конкурса гособвинителей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office
В рубрике «Чистая среда» эксперты расскажут о том, как на Дальнем Востоке добывают почти 150 тонн золота в год, насколько этот процесс опасен для окружающей среды и местных жителей, а также часто ли органам прокуратуры приходится вмешиваться в эту сферу деятельности.
О том, почему оставшиеся без опеки родителей дети месяцами не могут покинуть лечебные учреждения, почему бездействуют органы опеки и попечительства и какие меры принимаются органами прокуратуры, пойдет речь в рубрике «0+».
В рубрике «В процессе» в рамках цикла передач о лучших гособвинителях будет транслироваться интервью призера всероссийского конкурса государственных обвинителей Татьяны Тишковой.
Программа «Эфир» на среду 10 июля 2019 года:
· Чистая среда. Дороже золота.
· В процессе. Цикл передач о лучших государственных обвинителях страны. Финалистка конкурса Татьяна Тишкова.
· Логика закона. «Горькая» доля.
· Криминальный тренд. Тульская цифровизация. Реализация пилотного проекта ГАС ПС на примере отдельно взятого региона.
· 0+. Больничные дети.
· Логика закона. Осторожно, газ!
· Мир и порядок. Дело Кузнецова. Долгая дорога из Парижа.
· В процессе. Лаборатория смерти. Апокалипсис по-японски.
· Субъект права. Прокуратура Калининградской области. Точка ЖКХ.
С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru