Совет Федерации одобрил изменение в Федеральный закон «О защите конкуренции»

Source: Russia – Council of the Federation

Расширяются случаи допустимости соглашений между хозяйствующими субъектами и органами власти.

Совет Федерации одобрил изменение в статью 13 Федерального закона «О защите конкуренции» в части расширения случаев допустимости соглашений.

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Как сообщил заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Валерий Васильев, ВасильевВалерий Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ивановской области устанавливается, что Правительство РФ вправе определять случаи допустимости соглашений и согласованных действий хозяйствующих субъектов – конкурентов между собой — и федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления. Такие соглашения не должны создавать возможность для отдельных лиц устранять или ограничивать конкуренцию на соответствующем товарном рынке. Также соглашения допускаются, если их результатом станет совершенствование производства, стимулирование технического, экономического прогресса либо повышение конкурентоспособности российских товаров на мировом рынке, получение покупателями преимуществ.

Как отмечается в заключении Комитета СФ по экономической политике, названные нормы были разработаны в связи с необходимостью определения допустимости соглашения между федеральными органами исполнительной власти, Правительством Красноярского края, аэропортом города Норильска и АО «Авиакомпания «НордСтар» об особом режиме осуществления хозяйственной деятельности при организации авиасообщения с городом Норильск, в соответствии с которым может быть ограничен доступ на рынок авиаперевозок по соответствующим маршрутам.

Как отметил, комментируя закон, председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края Андрей Клишас, КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края поправки в закон о конкуренции разработаны в интересах жителей Норильска. Как пояснил сенатор, федеральный закон дает возможность заключения соглашения между органами государственной власти Красноярского края, аэропорта города Норильск и авиакомпании «НордСтар» в целях установления особого режима осуществления авиасообщений с Норильском.

По словам Андрея Клишаса, данный федеральный закон позволит обеспечить сохранение транспортной доступности для жителей этого города.

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