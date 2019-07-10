Состоялся шестой открытый форум прокуратуры Республики Крым, посвященный вопросам защиты прав детей-инвалидов и детей-сирот

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Открывая мероприятие, прокурор республики Олег Камшилов отметил, что вопросы защиты самых уязвимых членов нашего общества требуют повышенного внимания, объединения усилий всех структур с целью предупреждения ситуаций, в которых могут быть нарушены права детей.

За последние полтора года в этой сфере прокурорами вскрыто более 300 нарушений, с целью их устранения внесено более 140 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечено 150 должностных лиц.

В ходе осуществления надзорной деятельности прокурорами выявляются нарушения прав детей-инвалидов в области медицинского обслуживания, при предоставлении образовательных услуг в части доступности объектов социальной инфраструктуры, обеспечении жильем.

На постоянной основе проводятся проверки исполнения законодательства при приобретении, обеспечении сохранности жилых помещений. В ходе осуществленных в 2018 – 2019 годах надзорных мероприятий выявлено свыше 670 нарушений закона, с целью их устранения внесено более 100 представлений, по результатам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечено 60 должностных лиц.

Судами удовлетворено более 350 исковых заявлений прокуратуры об обязании предоставить сиротам жилье, многие решения уже исполнены.

Участники форума обсудили вопросы реализации гражданами указанной категории, представителям общественных объединений также даны разъяснения относительно способов их защиты.

Вся полученная в ходе форума информация будет использована в надзорной деятельности, в том числе в рамках запланированных с общественными объединениями совместных мероприятий.

Открывая мероприятие, прокурор республики Олег Камшилов отметил, что вопросы защиты самых уязвимых членов нашего общества требуют повышенного внимания, объединения усилий всех структур с целью предупреждения ситуаций, в которых могут быть нарушены права детей.

За последние полтора года в этой сфере прокурорами вскрыто более 300 нарушений, с целью их устранения внесено более 140 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечено 150 должностных лиц.

В ходе осуществления надзорной деятельности прокурорами выявляются нарушения прав детей-инвалидов в области медицинского обслуживания, при предоставлении образовательных услуг в части доступности объектов социальной инфраструктуры, обеспечении жильем.

На постоянной основе проводятся проверки исполнения законодательства при приобретении, обеспечении сохранности жилых помещений. В ходе осуществленных в 2018 – 2019 годах надзорных мероприятий выявлено свыше 670 нарушений закона, с целью их устранения внесено более 100 представлений, по результатам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечено 60 должностных лиц.

Судами удовлетворено более 350 исковых заявлений прокуратуры об обязании предоставить сиротам жилье, многие решения уже исполнены.

Участники форума обсудили вопросы реализации гражданами указанной категории, представителям общественных объединений также даны разъяснения относительно способов их защиты.

Вся полученная в ходе форума информация будет использована в надзорной деятельности, в том числе в рамках запланированных с общественными объединениями совместных мероприятий.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

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