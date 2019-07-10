Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#главное#пилотируемая космонавтика#космодромы#Союз МС-1310.07.2019 15:36

«Союз МС-13» состыкован с переходным отсеком

На космодроме Байконур продолжается подготовка к запуску пилотируемого корабля «Союз МС-13» к Международной космической станции.

Сегодня, 10 июля 2019 года, специалисты ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С. П. Королёва (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») завершили комплекс технологических операций по стыковке космического корабля «Союз МС-13» с переходным отсеком ракеты-носителя.

Пуск ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-13» запланирован на 20 июля 2019 года с космодрома Байконур.

В составе основного экипажа МКС-60/61: космонавт Александр Скворцов, астронавты Лука Пармитано и Эндрю Морган. Их дублёры – космонавт Сергей Рыжиков, астронавты Томас Машбёрн и Соичи Ногучи.

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