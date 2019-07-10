Source: Russia – Council of the Federation

«Рыбные» моногорода и финансирование сельских территорий обсудят на МРФ-2019.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области принимает участие в работе III Международного рыбопромышленного форума и выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий. Мероприятия проходит с 10 по 12 июля 2019 г. в Санкт-Петербурге на площадке КВЦ «Экспофорум».

Даты проведения приурочены к профессиональному празднику — Дню рыбака.

Сергей Митин принял участие в работе III Международного рыбопромышленного форума

1 из 10

Сергей Митин принял участие в работе III Международного рыбопромышленного форума

2 из 10

Сергей Митин

3 из 10

Сергей Митин принял участие в работе III Международного рыбопромышленного форума

4 из 10

Сергей Митин принял участие в работе III Международного рыбопромышленного форума

5 из 10

Сергей Митин принял участие в работе III Международного рыбопромышленного форума

6 из 10

Сергей Митин принял участие в работе III Международного рыбопромышленного форума

7 из 10

Сергей Митин принял участие в работе III Международного рыбопромышленного форума

8 из 10

Сергей Митин принял участие в работе III Международного рыбопромышленного форума

9 из 10

Сергей Митин

10 из 10

Форум — одно из наиболее значимых событий российской рыбной отрасли, заявил сенатор. «Рыболовств как составляющая часть сельского хозяйства является одним из основополагающих факторов ускоренного развития экономики России, позволяющих создавать новые рабочие места, обеспечивая продовольственную безопасность нашей страны», – подчеркнул Сергей Митин. Вопросы устойчивого развития сельских территорий и социальной сферы села постоянно находятся в центре внимания Совета Федерации и профильного Комитета СФ, добавил он.

Смотрите также

В повестке III Международного рыбопромышленного форума — вопросы о включении рыбацких поселений в Государственную программу «Комплексное развитие сельских территорий», а также механизмы реализации трехстороннего отраслевого соглашения по организациям рыбного хозяйства. Модератором сессии, посвященной развитию прибрежных поселений, социальным факторам рыболовства, выступит Сергей Митин.

По его словам, рыбное хозяйство оказывает большое влияние на развитие прибрежных территорий страны. Необходимость переработки диктует наличие соответствующей береговой производственной и социальной инфраструктуры, что способствует решению проблемы занятости и благосостояния населения, являясь мощным фактором развития территорий. Однако, зачастую промысел с ярко выраженным сезонным характером осложняется отсутствием достаточного количества человеческих ресурсов, энергетических мощностей и транспортной инфраструктуры в местах вылова и переработки. Это не позволяет в полной мере обеспечить социальное и экономическое развитие региона, считает парламентарий.

MIL OSI