Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Dla mediów / Zapowiedzi prasowe / Spotkanie Pary Prezydenckiej z uczestnikami 1. edycji projektu „Polska jest w Tobie”

Obsługa medialna wyłącznie dla osób akredytowanych. Akredytacje przyjmowane są do 12 lipca 2019 roku (piątek) do godz. 16.00 na stronie: https://www.prezydent.pl/dla-mediow/akredytacje-online/projekt

Projekt „Polska jest w Tobie” powstał we współpracy Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z Senatem RP, Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Polskimi Liniami Lotniczymi LOT oraz Centrum Myśli Jana Pawła II. Do udziału w programie została zaproszona młodzież polskiego pochodzenia z USA, Brazylii, Argentyny, Kazachstanu, Rosji, Łotwy, Białorusi, Francji, Irlandii, Belgii i Włoch. Celem projektu jest zapoznanie młodzieży polonijnej z polskimi tradycjami i zwyczajami. Podczas pobytu w Polsce uczestnicy programu będą mieli możliwość poznania historii Polski, nauki języka polskiego, odwiedzenia ciekawych miejsc oraz spotkania z osobami ze świata polityki, kultury i biznesu. Operatorami projektu są dwie organizacje – Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” oraz Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.

Source: President of Poland in Polish