А. Клишас и В. Семенов встретились с игроками детского футбольного клуба «Тотем»

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы выступили перед ребятами с напутственными словами в преддверии Чемпионата Мира среди детей из детских домов и школ-интернатов.

Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края Андрей Клишас КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края и член Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам, представитель от законодательного органа государственной власти Красноярского края Валерий Семенов СеменовВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Красноярского края встретились с игроками детского футбольного клуба «Тотем».

Встреча Андрея Клишаса и Валерия Семенова с футболистами клуба «Тотем»

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Встреча Андрея Клишаса и Валерия Семенова с футболистами клуба «Тотем»

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Встреча Андрея Клишаса и Валерия Семенова с футболистами клуба «Тотем»

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Встреча Андрея Клишаса и Валерия Семенова с футболистами клуба «Тотем»

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Встреча Андрея Клишаса и Валерия Семенова с футболистами клуба «Тотем»

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Встреча Андрея Клишаса и Валерия Семенова с футболистами клуба «Тотем»

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Сенаторы выступили перед ребятами с напутственными словами в преддверии Чемпионата Мира среди детей из детских домов и школ-интернатов, который пройдет в июле этого года в Варшаве.

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Андрей Клишас также призвал ребят уделять должное внимание образованию. «Ваши успехи в спорте – это большая гордость для Красноярского края и нашей страны, но вы не должны забывать о своем будущем, ведь спортивная карьера – это один из возможных вариантов того, как может сложиться жизнь», — подчеркнул Андрей Клишас.

Ваши успехи в спорте – это большая гордость для Красноярского края и нашей страны

«Настрой у ребят хороший. Чувствуется патриотизм наших спортсменов, на соревнованиях наша страна будет представлена достойно», — отметил по итогам встречи Валерий Семенов.

Накануне в ходе заседания Совета Федерации игроков детского футбольного клуба приветствовала Председатель СФ Валентина Матвиенко. МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга Глава палаты отметила, что ребята уже не в первый раз посещают Совет Федерации накануне соревнований.

Игроки футбольного клуба «Тотем» — воспитанники детского дома №1 города Красноярск, дети из неблагополучных семей, лишенные родительской опеки и внимания. «Тотем» регулярно участвует во многих российских и международных турнирах.

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