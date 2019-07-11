А. Кутепов: Строительство объектов транспортной и социальной инфраструктуры для садоводов смогут поддержать региональные власти

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор внес соответствующие поправки в закон о ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд.

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга совместно с депутатами Государственной Думы внес новую редакцию законопроекта об изменениях в статью 26 закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

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Парламентарий пояснил, что в действующем законодательстве ограничена возможность поддержки садоводства и огородничества со стороны органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления в части инфраструктурных проектов только теми проектами, которые связаны со снабжением тепловой и электрической энергией, водой, газом, водоотведением, снабжением топливом. Общий перечень проектов является закрытым.

Предлагается дополнить перечень проектов, которые могут организовывать органы государственной власти, проектами транспортной и социальной инфраструктуры

При этом потребности некоммерческих объединений и их членов при ведении садоводства и огородничества обеспечиваются, в том числе, иными объектами, часто требующими внимания и поддержки со стороны органов власти, а именно, объектами транспортной или социальной инфраструктуры.

Вопрос создания таких объектов в границах территории садоводства или огородничества является жизненно важным для граждан, проводящих значительное время на садовых и огородных земельных участках, подчеркнул Андрей Кутепов.

В связи с этим предлагается дополнить перечень проектов, которые могут организовывать органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления, проектами по организации строительства объектов транспортной и социальной инфраструктуры.

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