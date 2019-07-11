А. Майоров: Конкурс общественных лидеров среди молодежи на селе создает условия для развития личностного роста

Source: Russia – Council of the Federation

Победители конкурса — активные участники разработки и реализации региональных программ комплексного развития сельских территорий, отметил сенатор.

Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) орган государственной власти Республики Калмыкия проинформировал, что в 2018 г. Общероссийская молодёжная общественная организация «Российский союз сельской молодёжи» с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, а также при поддержке профильного Комитета СФ, провела конкурс на выявление общественных лидеров на сельских территориях среди молодёжи.

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«Цель конкурса – развитие творческого потенциала сельской молодёжи, формирование проектной культуры в молодёжной среде, выявление лидеров общественного мнения среди сельской молодёжи и создание условий для их личностного роста, приобщение их к решению социально-экономических проблем своей малой Родины», — подчеркнул парламентарий.

Цель конкурса – развитие творческого потенциала сельской молодёжи

Мероприятие проходило по шести тематическим направлениям: образование, спорт, медицина, культура, предпринимательство, общественная деятельность на селе.

Как рассказал сенатор, в Организационный комитет поступило около 1 500 заявок от сельских жителей в возрасте от 18 до 35 лет, имеющих положительный опыт общественной деятельности на селе, из 79 субъектов Российской Федерации. Экспертное жюри конкурса выбрало 182 победителя из 61 региона, для которых были организованы образовательные семинары Российского союза сельской молодёжи в рамках крупных всероссийских форумов Ленинградской, Ярославской, Самарской областей, Республики Дагестан и города Москвы.

Алексей Майоров отметил, что победители конкурса стали участниками мероприятий форума «Социальное развитие села – основа территориального развития Российской Федерации», прошедшего в июле 2018 года в Совете Федерации. На образовательных семинарах были определены 30 самых активных лидеров. Торжественная церемония их награждения состоялась в Совете Федерации 15 февраля 2019 г. в рамках мероприятий встречи Председателя Совета Федерации с тружениками социальной сферы села.

По словам Алексея Майорова, Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию обратился к руководителям субъектов Федерации, представители которых стали победителями конкурса, о рассмотрении возможности привлечения их к участию в разработке региональных программ комплексного развития сельских территорий в рамках реализации Постановления Совета Федерации «О мерах Правительства Российской Федерации по устойчивому развитию сельских территорий».

На обращение сенаторов уже откликнулись Республики Дагестан, Карелия, Коми, Краснодарский край, Архангельская, Вологодская, Калужская, Костромская, Курская, Кемеровская, Ленинградская, Новосибирская, Орловская, Саратовская, Свердловская, Тверская и Тульская области, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Севастополь, сообщил Алексей Майоров.

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