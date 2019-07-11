В Калмыкии прокуратура республики направила в суд уголовное дело о незаконном привлечении денежных средств граждан на долевое строительство жилья на сумму около 7 млн. рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя и учредителя ООО «Анир». Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.200.3 УК РФ (привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

По версии следствия, обвиняемые в период с сентября по ноябрь 2017 г. в нарушение требований градостроительного законодательства в отсутствие разрешения на строительство, а также законных прав на земельные участки на основании 6 договоров привлекли денежные средства граждан в целях долевого строительства двух жилых домов в г.Элиста.

В результате участникам долевого строительства был причинен ущерб на сумму около 7 млн. рублей.

В ходе предварительного следствия обвиняемые добровольно возместили потерпевшим ущерб около 3 млн 500 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в Элистинский городской суд для рассмотрения по существу.

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