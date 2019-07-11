В Магадане прокуратура заставила региональное министерство здравоохранения выплатить субъектам предпринимательства более 90 млн. рублей долгов по государственным контрактам

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Магаданской области провела проверку исполнения законодательства в части своевременной оплаты региональным министерством здравоохранения и демографической политики обязательств по государственным контрактам. В ходе нее выявлены и пресечены многочисленные нарушения.

Установлено, что между минздравом области и ООО «Дельрус-Регион», ООО «Диомед», ООО «Техномед» заключены государственные контракты на поставку оборудования для учреждений здравоохранения на сумму 90,7 млн рублей.

Несмотря на то, что хозяйствующие субъекты свои обязательства выполнили, должностные лица учреждения не принимали надлежащих мер к оплате по соответствующим контрактам.

В связи с изложенным заместитель прокурора Магаданской области министру здравоохранения и демографической политики региона внес представление об устранении нарушений закона.

Во исполнение требований прокуратуры задолженность по государственным контрактам полностью погашена.

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