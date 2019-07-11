В ООО «Газпром трансгаз Уфа» открыт мультимедийный информационно-выставочный центр

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

11 июля 2019, 17:55

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11 июля в Уфе торжественно открыт мультимедийный информационно-выставочный центр ООО «Газпром трансгаз Уфа». В церемонии открытия приняли участие руководство ПАО «Газпром», а также генеральные директоры дочерних предприятий компании.

Информационно-выставочный центр состоит из пяти залов. В вагончике первопроходцев представлены оригиналы документов, имеющих отношение к созданию газотранспортной системы региона, фотографии и кадры исторической хроники, подлинные инструменты строителей и газовиков, оригинальное газотранспортное оборудование, устанавливавшееся в 60-х годах прошлого столетия.

В Галерее победителей собрана мультимедийная панорама с фотографиями фронтовиков, трудившихся на предприятии в разное время, а также родственников работников, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Данная экспозиция объединяет традиционные музейные экспонаты и передовые выставочные технологии — мультимедийные стенды соседствуют с артефактами.

В Зале истории и развития представлена инсталляция, позволяющая ощутить реальные габариты трубопроводов, эксплуатируемых предприятием — от минимального до диаметра 1420 мм. Также в зале размещена карта республики, на которой с помощью современных технологий можно проследить развитие газовой промышленности в регионе. Здесь же находится дерево ценностей, из которых складывается корпоративная культура предприятия.

В Зале технологий и развития установлен 7-метровый макет, показывающий путь газа от скважины до потребителя, а также внедренные в процесс транспортировки газа запатентованные разработки специалистов компании. На мультимедийных терминалах любой желающий найдет информацию о предприятиях Группы Газпром в Башкортостане, филиалах газотранспортного предприятия, а также сведения об ученых, изобретателях и их научной деятельности.

В смарт-холле гости смогут совершить виртуальное путешествие по объектам «Газпром трансгаз Уфа».

Выставочная экспозиция размещена на площади порядка 500 кв. м.

Справка

ООО «Газпром трансгаз Уфа» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». Осуществляет транспортировку газа по территории Республики Башкортостан.

Предприятие эксплуатирует порядка 5 тыс. км магистральных газопроводов.

В составе компании 16 филиалов, в том числе 9 линейных производственных управлений магистральных газопроводов, 12 компрессорных цехов, 82 газоперекачивающих агрегата, 146 газораспределительных станций.

В компании действует система экологического менеджмента ISO 14001:2015. Коллектив предприятия насчитывает около 5 тыс. человек. Головной офис расположен в Уфе.

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