В СФ подвели итоги Всероссийского конкурса лучших региональных природоохранных практик

Source: Russia – Council of the Federation

Состоялась торжественная церемония награждения лауреатов конкурса «Надежный партнер — Экология».

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко ЗленкоЕлена Геннадьевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа провела итоговое мероприятие Всероссийского конкурса лучших региональных природоохранных практик «Надежный партнер — Экология».

«Можно с уверенностью констатировать, что наш конкурс нашел свое достойное место в федеральной повестке, связанной с реализацией национального проекта «Экология», — сказала сенатор.

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Парламентарий напомнила, что ключевыми задачами нацпроекта стали эффективное обращение с отходами производства и потребления, снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, повышение качества питьевой воды для населения, сохранение биологического разнообразия, экологическое оздоровление водных объектов, включая реку Волгу, сохранение уникальных водных систем, обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов. Профильный Комитет СФ уделяет постоянное внимание указанным вопросам и реализации необходимых мероприятий на территории субъектов РФ, подчеркнула Елена Зленко.

Основная цель конкурса — содействие федеральным и региональным органам государственной власти в эффективной реализации нацпроекта «Экология»

По ее словам, основная цель конкурса — содействие федеральным и региональным органам государственной власти в эффективной реализации нацпроекта «Экология». «Наш конкурс позволяет выявить наиболее успешные и эффективные природоохранные региональные практики для их дальнейшего распространения по всей стране. Информация о проектах будет постоянно доступна на официальном сайте конкурса. Со временем этот информационный ресурс станет своеобразной витриной лучших природоохранных практик».

К тому же, добавила Елена Зленко, проект стимулирует предпринимательское сообщество принимать более активное участие в мероприятиях экологической направленности. «Мы внимательно следили за всеми этапами проведения. Судя по охвату, количеству участников и заявок, публикаций на информационных ресурсах органов местного самоуправления и региональных властей, обращений от организаций — конкурс уже в первый год показал востребованность».

Член Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Коми Дмитрий Шатохин ШатохинДмитрий Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Коми обратил внимание на то, что в числе победителей присутствуют предприятия из Коми. Кроме того, сенатор подчеркнул важность продолжения совместной работы власти, бизнеса и общества по снижению антропогенного воздействия на окружающую среду.

В мероприятии приняли участие председатель правления Ассоциации «Надежный партнер» Андрей Романчук, представители Министерства энергетики РФ, Министерства строительства и ЖКХ РФ, профессионального сообщества.

Состоялась торжественная церемония награждения лауреатов Всероссийского конкурса лучших природоохранных практик «Надежный партнер — Экология».

Конкурс проводится Ассоциацией «Надежный партнер» совместно с Российским экологическим обществом при поддержке Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

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