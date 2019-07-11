В Тюменской области суд вынес приговор по уголовному делу в отношении руководителя банды, признав его виновным в похищении предпринимателей и вымогательстве у них денежных средств

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Сегодня, 11 июля 2019 года, Ленинский районный суд г. Тюмени Тюменской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 50-летнего жителя г. Тюмени Сергея Леонтьева. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, 3 ст. 222 (незаконное хранение оружия, боеприпасов и взрывного устройства), ч.1 ст. 209 (бандитизм), чч.1 и 3 ст. 30 чч. 2 и 3 ст. 126 (приготовление, покушение на похищение человека), ч. 3 ст. 126 (похищение человека), ч. 3 ст. 163 (вымогательство), ст. 158 (кража), ч. 2 ст.325.1 (неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства), ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 33 п. «з» ч.2 ст.105 УК РФ (пособничество в покушении на убийство по найму).

По версии следствия, Леонтьев создал банду в 2010 году для похищения предпринимателей и вымогательства у них денежных средств. В состав банды вошли его двоюродный брат и еще три человека. К совершению преступлений привлекались лица, которые в состав банды не входили.

Так, в октябре 2011 года злоумышленники вывезли предпринимателя в лес и заставили застрелить одного из своих сообщников, сняв это на видео. Под угрозой передачи видеозаписи правоохранительным органам они смогли получить от бизнесмена 20 млн. рублей. Только в 2018 году после задержания бандитов предприниматель узнал, что убийство было инсценировкой.

Кроме того, расследованием установлено, что Леонтьев занимался преступной деятельностью и до создания банды.

Деятельность банды была пресечена в июне 2018 года после очередного похищения бизнесмена и вымогательства у него денег.

В ходе следствия с Леонтьевым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, он полностью признал вину в инкриминируемых ему деяниях.

Суд приговорил его к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 50 тыс. рублей в доход государства. После отбытия наказания он в течение 1 года будет ограничен в свободе передвижения.

Кроме того, суд взыскал с Леонтьева в пользу двух потерпевших бизнесменов более 5 млн. рублей в счет возмещения морального и материального вреда.

Кроме того, суд сохранил арест на имущество осужденного.

Уголовные дела в отношении двоюродного брата главаря и других злоумышленников рассматриваются в судах – Ленинском районном суде г. Тюмени и Тюменском областном суде.

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