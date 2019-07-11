В Уфе стартовали 53-е Международные летние детские игры

Source: Russia Ministry of Sport

10 июля в Уфе (Республика Башкортостан) состоялась торжественная церемония открытия 53-х Международных летних детских игр.

В ходе церемонии было зачитано приветствие Президента Российской Федерации Владимира Путина участникам, организаторам и гостям соревнований.

«Отрадно, что эти замечательные соревнования, направленные на укрепление идеалов олимпизма, продвижение ценностей здорового, активного образа жизни, упрочение дружбы и взаимопонимания между представителями молодого поколения из разных стран, вновь принимают Россия и столица Башкортостана Уфа, – отмечено в телеграмме главы государства. – В Республике накоплен большой опыт организации и проведения столь масштабных и престижных мероприятий. Состоявшиеся здесь в 2013 году зимние Международные детские игры прошли с огромным успехом, стали настоящим праздником для участников и зрителей, запомнились особым теплом и радушием, с которыми уфимцы встречали гостей».

«И конечно, отмечу, что в России развитию детско-юношеского спорта традиционно уделяется приоритетное внимание государства, – подчёркнуто в приветствии Владимира Путина. – У нас создана современная спортивная, досуговая инфраструктура, действуют оснащённые по последнему слову техники стадионы, тренировочные и оздоровительные комплексы, и в ближайшее время многочисленные гости Игр сами смогут в этом убедиться. Желаю участникам удачных выступлений, а болельщикам – хорошего настроения и ярких впечатлений».

В протокольной части церемонии присутствующих поприветствовали также заместитель Министра спорта Российской Федерации Сергей Косилов, врио главы Республики Башкортостан Радий Хабиров, президент Международных детских игр Торстен Раш, основатель Международных детских игр Метод Клеменц, генеральный секретарь Олимпийского комитета России Анастасия Давыдова и другие официальные лица.

Главная тема церемонии была посвящена истории Международных детских игр. Зрителям показали исторические кадры с первых соревнований, которые прошли в 1968 году в Целе (Словения).

В параде спортсменов приняли участие делегации более 80 городов из 30 стран. Завершилась церемония выступлением артистов, уникальным световым шоу, а также презентацией официального гимна Международных детских игр.

Международные детские игры – спортивные соревнования, проводимые под эгидой Международного олимпийского комитета, участниками которых являются юные спортсмены в возрасте 12-15 лет.

В программу Игр-2019 вошли соревнования по девяти видам спорта: баскетбол 3х3, пляжный волейбол, дзюдо, лёгкая атлетика, плавание, скалолазание, греко-римская борьба, фехтование и футбол.

Состязания в Уфе продлятся до 14 июля.

Фото: пресс-служба главы Республики Башкортостан / glavarb.ru

Пресс-служба Минспорта России

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