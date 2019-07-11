Source: Russia Federal Space

#Роскосос#главное#Cansat11.07.2019 13:30

Завершился чемпионат «Воздушно-инженерная школа»

В городе Владимир при поддержке Госкорпорации «Роскосмос» состоялся финал Всероссийского чемпионата «Воздушно-инженерная школа» (Cansat в России) на базе Владимирского государственного университета имени А. Г. и Н. Г. Столетовых. Организаторы проекта − Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», НИИ Ядерной Физики МГУ и Лаборатория Аэрокосмической Инженерии МГУ. Оператором проведения Всероссийского чемпионата Воздушно-инженерная школа является Фонд «Кассиопея».

Воздушно-инженерная школа − это возможность для детей разных возрастов прикоснуться к небу, проверить в деле свои идеи и проекты, пообщаться со сверстниками-единомышленниками, понять принципы работы спутников и ракет, передачи данных, узнать о современных методах конструирования, баллистики и механики.

В сентябре на старте соревнований было 150 команд. В финал прошли 63 команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Пензы и других городов. В этом году чемпионат стал международным − его участниками стали школьники из Таиланда и Мексики. Всего в финальных соревнованиях приняли участие более 300 студентов из ведущих технических вузов России, школьников, учащихся лицеев, колледжей, учреждений дополнительного образования.

В течение года каждая команда разрабатывала и конструировала действующие модели ракет и космических аппаратов. Лучшие были запущены в период со второго по четвертого июля на высоту от 2 до 30 километров. Запуски проходили на двух полигонах Владимирской области: «Ближнем» в Суздальском районе и «Дальнем» в Камешковском районе.

Перед участниками Чемпионата с лекциями выступили ведущие сотрудники предприятий ракетно-космической отрасли и учёные МГУ имени М. В. Ломоносова. Кроме того, для участников были организованы экскурсии по достопримечательностям Владимирской области.

По итогам все команды получили сертификаты участника, а победители — ценные призы от Роскосмоса. В очередной раз воспитанники центра детского творчества «Интеллект» из г. Феодосии продемонстрировали высокий уровень и заняли первые места по запуску «спутников» в «Регулярной лиге» и лиге «Юниор». В старшем ракетном «дивизионе» победу разделили команды из г. Санкт-Петербург БГТУ «Военмех» и МБОУ г. Новосибирск «Аэрокосмический лицей имени Ю. В. Кондратюка», а в младшем — команда «Сокол» МБОУ «Гимназия № 8» из г. Шумерля Чувашской республики. В «Высшей лиге» соревновались три команды из г. Королёв. Победителем стала команда «М в кубе», а в самой старшей, «Студенческой лиге», «летавшей» на шаре-зонде в стратосферу, лучшей была команда «Антарес» из г. Санкт-Петербург БГТУ «Военмех». В лигах «Беспилотник» и «НЛО» победили команды «Skylight» и «Крылья» из г. Уфы.

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