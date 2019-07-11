Source: Russia – Council of the Federation

Заместитель Председателя Совета Федерации о значении закона для развития социальной сферы.

Сегодня Государственной Думой в третьем чтении принят закон о социальном предпринимательстве. «Значимость принятия этого закона трудно переоценить. Социальное предпринимательство впервые получило законодательное закрепление и поддержку», — заявила заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова. КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области

Смотрите также

Особую роль в продвижении этой инициативы сыграл Совет Федерации. Впервые инициатива принятия этого закона озвучена Председателем СФ на первом Форуме социальных инноваций регионов в Омске в 2015 г.

Закон о социальном предпринимательстве – хороший пример последовательной реализации рекомендаций форумов социальных инноваций регионов

«Закон о социальном предпринимательстве – хороший пример последовательной реализации рекомендаций форумов социальных инноваций регионов», — подчеркнула вице-спикер СФ.

По ее словам, социальное предпринимательство как деятельность, направленная на достижение общественно полезных целей, способно решать многие социальные проблем граждан и общества. В настоящее время этот вид предпринимательства рассматривается в мировой практике не только как перспективное направление развития коммерческого и некоммерческого секторов экономики, но и как современное направление государственной политики, которое уже успело зарекомендовать свою эффективность в решении многих социальных проблем.

Достижение целей национального развития невозможно без развития социальной сферы

«Достижение целей национального развития — повышение благосостояния населения, увеличение продолжительности жизни, улучшение демографических показателей — невозможно без развития социальной сферы. Принятие этого долгожданного закона придаст дополнительный импульс развитию социально ориентированного бизнеса в России», — отметила Галина Карелова.

Законом устанавливаются специальные формы и виды поддержки социальных предпринимателей, критерии отнесения к социальному предпринимательству.

MIL OSI