Заместитель министра образования КНР посетил Университет

Source: Saint Petersburg State University in Russian

Заместитель ректора по международной деятельности Сергей Андрюшин поприветствовал высокого гостя и отметил, что сотрудничество СПбГУ с Китайской Народной Республикой динамично развивается, является масштабным и содержательным. Ежегодно для участия в международных конференциях и семинарах в Университет приезжает более 160 китайских ученых. За последние пять лет исследователи СПбГУ совместно с коллегами из Китая опубликовали около 700 научных статей в ведущих научных журналах мира, а при поддержке вузов-партнеров в КНР было открыто восемь научно-исследовательских центров, охватывающих самые разные области — от естественных до гуманитарных наук. Китайский компонент включен в каждую десятую образовательную программу Санкт-Петербургского университета. Сегодня в Университете обучается около 2000 студентов из Китая — это самая многочисленная группа иностранных обучающихся. В то же время растет интерес российских студентов к китайскому языку — сегодня он является среди универсантов вторым по популярности языком после английского, всего же его изучают около 1000 студентов. Все эти достижения стали возможными во многом благодаря прямому договору о сотрудничестве СПбГУ с Министерством образования Китая, который был подписан в 2015 году.

Санкт-Петербургский университет активно развивает сотрудничество с высшими учебными заведениями Китая, в частности с Университетом Цинхуа, — в этом учебном году вузы провели посвященные друг другу тематические недели. Ректоры договорились об открытии совместной образовательной программы магистратуры, а также об организации совместного российско-китайского конкурса студенческих стартапов. Вместе с другим вузом-партнером — Харбинским политехническим университетом — СПбГУ работает над созданием совместного университета.

По поручению ректора Университета Николая Кропачева и министра образования КНР г-на Чэнь Баошэна на русский и китайский языки были переведены законы об образовании РФ и КНР. Их публикация поможет другим университетам разобраться в законодательстве при подготовке совместных проектов и программ. В настоящее время идет работа над подготовкой комментариев. По предложению СПбГУ Министерство образования КНР согласилось в два раза увеличить квоту для студентов Университета, желающих пройти стажировку в китайских вузах за счет стипендий китайского министерства.

Сергей Андрюшин отметил, что ректор СПбГУ поддерживает и другие инициативы по расширению сотрудничества с Министерством образования КНР, в том числе и по приглашению в Университет китайских преподавателей для поддержки реализации образовательных программ с китайским компонентом. Интерес у заместителя министра также вызвало предложение об участии китайских экспертов в советах образовательных программ. Другое важное направление — строительство нового кампуса Санкт-Петербургского университета. На его территории планируется открытие высокотехнологичной медицинской клиники, и к ее созданию предлагается привлечь китайских партнеров СПбГУ.

Заместитель министра образования КНР г-н Чжун Дэнхуа поблагодарил Санкт-Петербургский университет за отличную работу. Он сообщил, что сегодня китайско-российские отношения находятся на пике развития, в том числе и в области высшего образования. В истории были моменты, когда в 1920-х и в 1950-х годах китайские студенты проявляли значительный интерес к обучению в России. Эти выпускники российских вузов вернулись на родину, чтобы внести большой вклад в развитие КНР. В наше время поднялась новая волна интереса к получению высшего образования в РФ: множество китайских абитуриентов приезжают, чтобы получить ценные знания и стать настоящими специалистами в своих областях. В связи с этим г-н Чжун Дэнхуа выразил пожелание увеличивать количество программ сотрудничества и усиливать академические обмены между СПбГУ и вузами Китая. В завершение встречи г-н Чжун предложил провести турнир по футболу и настольному теннису между сборными СПбГУ и ведущими университетами КНР.

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