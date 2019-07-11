Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#главное#Общественный совет11.07.2019 10:00

Заседание Общественного совета

10 июля 2019 года на территории Акционерного общества «Российские космические системы» состоялось выездное заседание Общественного совета Госкорпорации «Роскосмос». В рамках заседания рассматривались вопросы использования космических продуктов и услуг, создаваемых на основе результатов космической деятельности, а также перспективы применения таких продуктов и услуг в различных отраслях российской экономики.

«Российские космические системы» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») на протяжении 70 лет разрабатывает, производит, испытывает и эксплуатирует бортовую и наземную аппаратуру, а также информационные системы космического назначения. Среди основных направлений деятельности РКС — создание, развитие и целевое использование глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС), прием и обработка информации дистанционного зондирования Земли.

Во вступительном слове председатель Общественного совета Госкорпорации «Роскосмос» Игорь Бармин, приветствуя участников мероприятия, отметил актуальность и востребованность космических продуктов и услуг, а также проинформировал участников совещания о темах докладов, которые были подготовлены к заседанию Общественного совета.

Первый заместитель генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам Юрий Урличич в рамках своего выступления рассказал о программе «Сфера».

«Стратегическая цель программы „Роскосмоса“ „Сфера“ — развитие космических информационных технологий, нацеленных на комплексное решение масштабных задач, начиная с ликвидации цифрового неравенства и заканчивая цифровизацией всей экономики нашей страны. Центральная идея программы — интеграция возможностей орбитальных группировок космических аппаратов навигации, связи и дистанционного зондирования Земли. В ходе реализации программы на новый уровень будут выведены космическое приборостроение, серийное производство космических аппаратов, ракетостроение и предложены новые сервисы потребителям в России и на мировом рынке».

Член Президиума РАН Лев Зелёный в своем докладе о создании информационных систем дистанционного мониторинга подробно остановился на разработке Институтом космических исследований РАН системы комплексного дистанционного мониторинга лесов и создании автоматизированной технологии комплексного информационного обеспечения мониторинга пожарной опасности, контроля распространения и тушения лесных пожаров, оценки их последствий.

Представители РКС в своих докладах проинформировали членов Общественного совета о внедренной системе мониторинга критически важных объектов и опасных грузов, развитии системы дифференциальной коррекции и мониторинга, которая является функциональным дополнением ГЛОНАСС, повышающим качество навигации, а также об опыте эксплуатации государственными и частными заказчиками создаваемой Национальной сети высокоточного спутникового позиционирования.

Участники заседания в рамках проведенной экскурсии ознакомились с работой конструкторских подразделений РКС и технологиями производства микроэлектронных устройств, используемых в сфере спутниковой навигации, космической связи и дистанционного зондирования Земли. Участникам совещания также были продемонстрированы результаты технической модернизации и современные производственные возможности предприятия в области космического приборостроения и микроэлектроники.

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