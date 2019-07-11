Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор подвела итоги первого года реализации регионального проекта «Правовая помощь онлайн».

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области Ирина Рукавишникова РукавишниковаИрина Валерьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области в рамках работы в регионе подвела промежуточные итоги реализации проекта «Правовая помощь онлайн».

Сенатор отметила, что за год действия проекта около 1800 дончан получили реальную помощь, например, произведены перерасчеты пенсий и иных социальных выплат в сторону увеличения. По словам парламентария, один из жителей Милютинского района после отказа местного управления социальной защиты населения в присвоении ему звания «Ветеран труда» обратился посредством онлайн-консультации в областное министерство труда, после чего ему в минимальные сроки присвоили это звание.

Благодаря реализации проекта достигнуты такие результаты для жителей области, как уменьшение размеров кадастровой стоимости объектов недвижимости, положительные решения по вопросу постановки земельных участков на кадастровый учет, помощь в возвратах или ремонтах некачественных товаров

«Всего с июля 2018 по начало июля 2019 года в рамках проекта «Правовая помощь онлайн» предоставлено 1795 консультаций. В этом году проект признан лучшим по итогам Всероссийского конкурса «Лучший многофункциональный центр России». Ростовская область награждена Благодарностью Министра экономического развития РФ», – подчеркнула Ирина Рукавишникова.

Парламентарий отметила, что в ряде случаев благодаря реализации проекта достигнуты такие результаты для жителей области, как уменьшение размеров кадастровой стоимости объектов недвижимости, положительные решения со стороны Кадастровой палаты по вопросу постановки земельных участков на кадастровый учет, помощь в возвратах или ремонтах некачественных товаров в рамках защиты прав потребителей, в получении материнского капитала, ипотечных кредитов.

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