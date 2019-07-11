Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в выставке «Всероссийский день поля — 2019», состоявшейся в Ленинградской области.

Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) орган государственной власти Республики Калмыкия принял участие в мероприятии «Всероссийский день поля — 2019», состоявшемся в городе Пушкин Ленинградской области. Организатором крупнейшей выставки передовых технологий в сельскохозяйственном производстве России традиционно выступает Министерство сельского хозяйства РФ.

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Алексей Майоров подчеркнул, что «Всероссийский день поля» — это уникальная выставочная площадка, где будут продемонстрированы передовые технологии возделывания, новейшие средства производства, сельскохозяйственная техника и современные сорта сельскохозяйственных культур.

Конкурентоспособность отечественного АПК напрямую зависит от наличия отечественной конкурентоспособной базы селекции и семеноводства

Глава Комитета СФ подчеркнул, что в Послании Президента РФ Федеральному Собранию отмечены достижения селекционеров и семеноводов по обеспечению импортонезависимости по семенам пшеницы. Он также обратил внимание на необходимость развития производства экологически чистой продукции, для производства которой потребуется соответствующее сельскохозяйственное сырье, а для его выращивания – сорта сельскохозяйственных культур, устойчивые к заболеваниям и вредителям и не требующие химической обработки.

«Конкурентоспособность отечественного АПК на внутреннем и внешнем рынках напрямую зависит от наличия отечественной конкурентоспособной базы селекции и семеноводства. Однако на сегодняшний день результаты импортозамещения в семеноводстве могут быть оценены скорее как неудовлетворительные и могут представлять угрозу национальной безопасности», — отметил Алексей Майоров.

Сенатор сообщил, что доля импортных семян в высеве 2018 г. составила по ряду сельскохозяйственных культур более 50 проц. — по сахарной свекле, овощам, подсолнечнику, картофелю. Также велика импортозависимость по кукурузе, рапсу и сое. «Мы полагаем, что в Доктрине продовольственной безопасности необходимо установить предельные показатели самообеспеченности по семенам отдельных видов сельскохозяйственных культур. Важно, чтобы такой показатель был рассчитан и контролировался по каждой импортозависимой сельскохозяйственной культуре, а не по совокупности всех культур», — подчеркнул парламентарий.

Алексей Майоров выразил уверенность, что конструктивное общение в рамках выставки будет в дальнейшем содействовать эффективной реализации государственной политики в сфере развития агропромышленного комплекса Российской Федерации.

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