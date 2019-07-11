Л. Талабаева: Россия и Филиппины обладают большим потенциалом для взаимовыгодного сотрудничества

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провела встречу с представителями Сети деловых женщин Филиппин.

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, руководитель Группы по сотрудничеству Совета Федерации с Сенатом Конгресса Республики Филиппины Людмила Талабаева ТалабаеваЛюдмила Заумовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Приморского края провела встречу с представителями Сети деловых женщин Филиппин.

Встреча прошла в рамках 29-го Глобального саммита женщин в Базеле (Швейцария), в котором приняли участие более 1200 представительниц 70 стран мира.

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Как отметила Людмила Талабаева, в ходе беседы обсуждались приоритетные направления развития отношений между Россией и Филиппинами. По словам сенатора, некоторые вопросы экономического и финансового характера актуальны как для Филиппин, так и для России. «Обмен опытом поможет в поиске необходимых решений для обеих стран».

Филиппины — страна с большим потенциалом для сотрудничества, расширение двусторонних связей открывает новые возможности для развития межрегионального взаимодействия

По словам сенатора, представляющей в СФ законодательный (представительный) орган государственной власти Приморского края, Филиппины — страна с большим потенциалом для сотрудничества, расширение двусторонних связей открывает новые возможности для развития межрегионального взаимодействия.

Председатель Сети деловых женщин Филиппин Кристина Консепсьон рассказала о своей работе, направленной на защиту интересов женщин-предпринимателей.

Руководитель группы по сотрудничеству Совета Федерации с Сенатом Конгресса Республики Филиппины пригласила филиппинских партнеров совершить визит в мае 2020 г. в Россию для участия в торжественных мероприятиях в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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