О. Мельниченко: Мы должны интегрировать механизмы поддержки малых городов и исторических поселений в отдельный федеральный проект или госпрограмму

Source: Russia – Council of the Federation

В Совете Федерации состоялись парламентские слушания, посвященные развитию малых городов и исторических поселений.

Председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области провел парламентские слушания на тему «Актуальные вопросы развития малых городов и исторических поселений».

«Развитие малых городов и исторических поселений — одно из приоритетных направлений пространственного развития страны», — подчеркнул сенатор. Соответствующие положения нашли отражение в Стратегии пространственного развития Российской Федерации.

Парламентские слушания на тему «Актуальные вопросы развития малых городов и исторических поселений»

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Парламентские слушания на тему «Актуальные вопросы развития малых городов и исторических поселений»

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Олег Мельниченко

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Парламентские слушания на тему «Актуальные вопросы развития малых городов и исторических поселений»

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Парламентские слушания на тему «Актуальные вопросы развития малых городов и исторических поселений»

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Парламентские слушания на тему «Актуальные вопросы развития малых городов и исторических поселений»

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Наталия Пилюс

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Парламентские слушания на тему «Актуальные вопросы развития малых городов и исторических поселений»

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Парламентские слушания на тему «Актуальные вопросы развития малых городов и исторических поселений»

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Парламентские слушания на тему «Актуальные вопросы развития малых городов и исторических поселений»

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Парламентские слушания на тему «Актуальные вопросы развития малых городов и исторических поселений»

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Парламентские слушания на тему «Актуальные вопросы развития малых городов и исторических поселений»

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Парламентские слушания на тему «Актуальные вопросы развития малых городов и исторических поселений»

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Парламентские слушания на тему «Актуальные вопросы развития малых городов и исторических поселений»

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Парламентские слушания на тему «Актуальные вопросы развития малых городов и исторических поселений»

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Парламентские слушания на тему «Актуальные вопросы развития малых городов и исторических поселений»

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Парламентские слушания на тему «Актуальные вопросы развития малых городов и исторических поселений»

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Парламентские слушания на тему «Актуальные вопросы развития малых городов и исторических поселений»

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Парламентские слушания на тему «Актуальные вопросы развития малых городов и исторических поселений»

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Парламентские слушания на тему «Актуальные вопросы развития малых городов и исторических поселений»

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Парламентские слушания на тему «Актуальные вопросы развития малых городов и исторических поселений»

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Парламентские слушания на тему «Актуальные вопросы развития малых городов и исторических поселений»

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Парламентские слушания на тему «Актуальные вопросы развития малых городов и исторических поселений»

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Парламентские слушания на тему «Актуальные вопросы развития малых городов и исторических поселений»

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Парламентские слушания на тему «Актуальные вопросы развития малых городов и исторических поселений»

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Парламентские слушания на тему «Актуальные вопросы развития малых городов и исторических поселений»

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Парламентские слушания на тему «Актуальные вопросы развития малых городов и исторических поселений»

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Парламентские слушания на тему «Актуальные вопросы развития малых городов и исторических поселений»

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Парламентские слушания на тему «Актуальные вопросы развития малых городов и исторических поселений»

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Парламентские слушания на тему «Актуальные вопросы развития малых городов и исторических поселений»

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Олег Мельниченко

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Парламентские слушания на тему «Актуальные вопросы развития малых городов и исторических поселений»

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Парламентские слушания на тему «Актуальные вопросы развития малых городов и исторических поселений»

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Парламентские слушания на тему «Актуальные вопросы развития малых городов и исторических поселений»

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Юрий Росляк

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Парламентские слушания на тему «Актуальные вопросы развития малых городов и исторических поселений»

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Глава Комитета СФ напомнил, что по итогам заседания Совета по развитию местного самоуправления при Президенте РФ 5 августа 2017 г. и встречи с участниками Форума малых городов и исторических поселений 17 января 2018 г. в Коломне глава государства дал поручения разработать механизмы поддержки и развития малых городов и исторических поселений.

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Сенатор отметил, что по выполнению данных поручений ведется активная работа, и уже есть определенные результаты. На благоустройство территорий муниципальных образований выделяются значительные средства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». С 2018 г. проводится Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды среди исторических поселений и малых городов. «Эти механизмы дают ощутимый позитивный эффект, но формирование именно целостного, системного механизма поддержки развития малых городов и исторических поселений еще далеко от завершения», — сказал он.

По его мнению, достичь ещё большего эффекта от проводимой работы позволит повышение скоординированности мероприятий по поддержке малых городов и исторических поселений. Сейчас они проводятся разными ведомствами, и пока не выстроена чёткая система. «Необходимо интегрировать все механизмы поддержки исторических городов в рамках отдельного федерального проекта или государственной программы», — считает Олег Мельниченко. «Следует задать четкие целевые показатели развития данных муниципальных образований, что позволит осуществлять контроль и оценку эффективности проводимых мероприятий».

Кроме этого, по словам сенатора, нужен единый координирующий орган. «Соответствующими полномочиями следует наделить одно из федеральных министерств, которое бы стало ответственным исполнителем федерального проекта или программы».

Олег Мельниченко обратил внимание на необходимость активизации работы по исполнению поручения Президента России об увеличении доходов бюджетов исторических поселений. Федеральные министерства предлагают рассмотреть возможность введения новых местных сборов. Во‑первых, расширить практику применения торгового сбора, который сейчас установлен только в Москве, и зачислять доходы от него в местные бюджеты. Во‑вторых, предлагается введение местного гостиничного сбора по аналогии с курортным сбором, по которому в настоящее время в ряде регионов проводится эксперимент. «Но мы неоднократно подчёркивали, следует иметь в виду, что в большинстве исторических поселений распространён туризм «одного дня» Люди просто не останавливаются в гостиницах, а значит, гостиничный сбор неэффективен в данном случае».

Олег Мельниченко подчеркнул, что сенаторы настаивают на рассмотрении вопроса о введении именно туристского сбора и проработке такого механизма его администрирования, который бы учитывал кратковременность поездок в исторические города. Также важно вернуться к вопросу о совершенствовании распределения поступлений от существующих налогов между уровнями бюджетной системы, уточнил он.

В настоящее время статус исторического поселения налагает существенные ограничения на ведение хозяйственной деятельности. При этом не сформирован правовой механизм, позволяющий историческим поселениям получать экономические и социальные преференции или дополнительные меры государственной поддержки. Такой механизм, действует, например, в отношении моногородов, наукоградов, ЗАТО, добавил законодатель.

Он напомнил, что в Стратегии пространственного развития исторические поселения, наряду с указанными выше муниципальными образованиями, отнесены к числу городов, характеризующихся особым статусом. Для них определены дополнительные направления социально-экономического развития.

«Надо проработать механизм реализации названных положений Стратегии, в том числе предусмотреть специальные меры финансовой поддержки для таких муниципальных образований, например, субсидии на модернизацию транспортной и коммунальной инфраструктур», — предложил Олег Мельниченко.

По его словам, в дополнительном государственном финансировании нуждаются также мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов, являющихся памятниками истории и культуры. Стоимость ремонта таких домов существенно выше, чем домов других категорий. Предлагается также проработать вопрос о целевых субсидиях на софинансирование работ по капитальному ремонту многоквартирных домов – памятников в размере удорожания стоимости таких работ по сравнению со средним значением по муниципальному образованию.

Статус исторических поселений, прежде всего, направлен на сохранение уникального облика этих городов, богатейшего культурного наследия

«Нельзя забывать, что статус исторических поселений, прежде всего, направлен на сохранение уникального облика этих городов, богатейшего культурного наследия», — подчеркнул Олег Мельниченко. В перечень исторических поселений федерального значения включено всего 44 населённых пункта. Исторических поселений регионального значения – 78. При этом, как утверждают эксперты, исторически значимых городов, нуждающихся в государственной охране, гораздо больше. «Необходимо совершенствовать порядок включения населённых пунктов в число исторических поселений федерального и регионального значения. Прежде всего, должны быть разработаны критерии отнесения поселений к числу исторических. Такая работа ведется Минкультуры России, но ее необходимо активизировать», — отметил парламентарий.

Для полноценного применения норм законов об особом режиме хозяйственной деятельности в историческом поселении должны быть утверждены границы, предмет охраны и требования к градостроительным регламентам. По данным Министерства культуры РФ, границы и предмет охраны утверждены для 13 исторических поселений из 44, а требования к градостроительным регламентам – только для 6. Это сильно тормозит развитие территорий, подчеркнул Олег Мельниченко.

В то же время в Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 г. в качестве базового сценария предусматривалось утверждение к 2020 г. границ и предмета охраны 75 процентов исторических поселений федерального значения, то есть 33 поселений. «Эта работа в отношении исторических поселений федерального значения требует скорейшего завершения, для чего следует предусмотреть необходимые бюджетные ассигнования», — уверен сенатор.

Он также указал на то, что Министерство культуры РФ до настоящего времени не утвердило порядок выдачи заключений о соответствии предмету охраны исторического поселения архитектурных решений, применяемых при проектировании объекта, который планируется построить в границах исторического поселения. Такие заключения должны выдавать региональные органы охраны памятников. Отсутствие утвержденного порядка существенно усложняет их работу.

Сенатор проинформировал, что при подготовке слушаний был проведен опрос регионов, и во многих ответах в качестве актуальной проблемы сохранения исторического наследия обозначен недостаток квалифицированных кадров. В связи с этим Олег Мельниченко предложил Минэкономразвития России совместно с заинтересованными ведомствами проработать вопрос о мероприятиях по повышению квалификации управленческих кадров муниципальных образований, на территории которых расположены исторические поселения. Глава Комитета Совета Федерации призвал органы власти регионов также активно включиться в эту работу.

В ходе мероприятия были рассмотрены вопросы государственной поддержки, регулирования градостроительной и хозяйственной деятельности, а также расширения собственной доходной базы муниципальных образований, на территории которых расположены исторические поселения.

По итогам парламентских слушаний были выработаны рекомендации в адрес профильных комитетов Совета Федерации и Государственной Думы, Правительства РФ, заинтересованных министерств и ведомств, субъектов Российской Федерации.

В обсуждении приняли участие члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, представители Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Министерства экономического развития РФ, Министерства культуры РФ, Счетной палаты РФ, исполнительных органов власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, общественных организаций, научного и экспертного сообщества.

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