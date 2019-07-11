О. Мельниченко: Принят первый из двух важных законов по упрощению процедуры представления муниципальными депутатами сведений о доходах

Source: Russia – Council of the Federation

В скором времени ожидается принятие второго взаимосвязанного закона, которым будет существенно упрощена сама процедура декларирования доходов сельских депутатов.

Накануне Государственная Дума приняла в третьем чтении Федеральный закон «О внесении изменений в статью 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статью 131 Федерального закона «О противодействии коррупции».

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Этот важный для муниципального сообщества проект федерального закона был внесен в Государственную Думу в апреле текущего года заместителем Председателя Совета Федерации Андреем Турчаком. ТурчакАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Псковской области

Соавторами документа стали члены Совета Федерации Олег Мельниченко, МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области Андрей Клишас, КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края Валерий Рязанский, РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области Вячеслав Тимченко, ТимченкоВячеслав Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области Андрей Шевченко ШевченкоАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области и депутаты Государственной Думы.

Председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко отметил, что новеллой этого Федерального закона стала норма о введении альтернативных мер ответственности депутатов, членов выборного органа местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления за предоставление недостоверных или неполных сведений о доходах, если эти искажения являются несущественными.

Как указал сенатор, на сегодняшний день при выявлении данного нарушения высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата. Федеральным законом предусматриваются такие меры, как предупреждение или освобождение от должности в представительном органе муниципального образования, в том числе от осуществления полномочий на постоянной основе, без прекращения полномочий депутата.

Ожидается принятие второго взаимосвязанного закона, которым будет существенно упрощена сама процедура декларирования доходов сельских депутатов

В скором времени ожидается принятие второго взаимосвязанного закона, которым будет существенно упрощена сама процедура декларирования доходов сельских депутатов, сообщил парламентарий.

Олег Мельниченко подчеркнул, что в ходе подготовки законодательных инициатив были выявлены проблемы и многочисленные трудности при представлении сведений о доходах депутатами муниципалитетов. Комитетом СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера был проведен всероссийский опрос, в ходе которого практически все субъекты Российской Федерации высказались за упрощение данной процедуры. Названные законы призваны решить все эти проблемы.

Парламентарий уверен, что введение в действие данного Федерального закона, несомненно, будет способствовать повышению статуса муниципального депутата, и как результат, развитию местного самоуправления в стране.

Комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера рассмотрит закон на ближайшем заседании.

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