О пожаре на газопроводе в Московской области

Source: Russia Ministry of Energy

11 июля в 11-05 в поселке Челобитьево городского округа Мытищи произошло возгорание на подводящем к ТЭЦ-27 Мосэнерго (производственное подразделение филиала «ТЭЦ-27» ПАО «Мосэнерго») газопроводе диаметром 700 мм.

Питание ТЭЦ-27 Мосэнерго осуществляется по двум ниткам газопровода. Снижено давления газа в магистрали с 12 до 9 атм. Станция переходит на аварийный вид топлива (дизельное).

В 11-05 отключилась КВЛ 220 кВ «ТЭЦ-27 – Бутырки» с отпайкой на ПС 220 «Тайнинка».

В 11-41 на ТЭЦ-27 Мосэнерго отключились ГТ-32, ПТ-33 в составе ПГУ-3.

В 11-42 на ТЭЦ-27 Мосэнерго отключилась ГТ-42 в составе ПГУ-4.

Станция снизила рабочую мощность на 450 МВт. Газ в газопроводе перекрыт. На место пожара направлены противопожарные поезда, привлечена противопожарная авиация МЧС России.

Последствий для потребителей нет. Ситуация находится на контроле Минэнерго России.

Справочно:

ТЭЦ-27 Мосэнерго (1060 МВт, 1876 Гкал/час) – производственное подразделение филиала «ТЭЦ-27» ПАО «Мосэнерго». Другое название – Северная ТЭЦ. Год ввода станции в эксплуатацию – 1996. Расположена в п. Челобитьево (Московская область, ЦФО).

Основные виды деятельности: производство электрической энергии (ЭЭ); производство тепловой энергии (ТЭ).

Регион деятельности – Московская область (ЦФО).

Количество энергоблоков – 4 действующих (2×80 МВт, 2×450 МВт).

Состав генерирующего оборудования: 2 паровые турбины ПТ-80/100-130/13 (по 80 МВт); 4 газовые турбины ГТЭ-160 (по 150 МВт); 2 паровые турбины Т-125/150-7,4 (по 150 МВт); 2 паровых котла ТГМЕ-464; 4 котла П-107; 5 водогрейных котлов КВГМ-180.

Топливо: основное – природный газ; аварийное – дизельное топливо.

АО «МОСГАЗ» – дочернее зависимое общество Департамента имущества города Москвы (ДИГМ, 100 %). Находится в ведомственном подчинении Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы. Прежнее название – ГУП «МОСГАЗ» (до 2012 года). Создано в 2003 году. Головной офис компании расположен в г. Москва (ЦФО).

Основные виды деятельности: реализация природного газа; транспортировка газа по газораспределительным сетям; эксплуатация городской системы газоснабжения и сооружений; строительство и реконструкция газовых сетей и объектов газового хозяйства; ремонт и реконструкция внутридомового газового оборудования и внутридомовых систем газоснабжения.

Регионы деятельности – г. Москва и Московская область (ЦФО).

Потребители: 12 ТЭЦ ПАО «МОСЭНЕРГО» – 75 % общего объема потребления; 38 РТС и 18 КТС ПАО «МОЭК» – 12%; 900 крупных и средних промышленных предприятий – 11 %; 1,82 млн квартир – 2 %; около 24 тыс. жилых строений.

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