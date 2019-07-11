Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#главное#Спектр-РГ#космодромы11.07.2019 10:45

Предпусковые испытания на Байконуре

Представители Госкорпорации «Роскосмос» и специалисты ракетно-космической отрасли на космодроме Байконур проводят подготовку к пуску ракеты космического назначения «Протон-М» с космическим аппаратом «Спектр-РГ». В частности, проводится цикл плановых испытаний и дополнительные проверки всех систем ракеты-носителя, разгонного блока «ДМ-03» и обсерватории.

Во время проведения финальной стадии наземных испытаний было выявлено замечание по ракете-носителю, которое потребовало дополнительное время для его устранения. Этот вопрос будет рассмотрен на заседании Государственной комиссии на Байконуре, где примут окончательное решение по пуску в основное или резервное время.

Напомним, что ранее Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин подчеркивал — запуск этого космического аппарата очень важен для продолжения научных исследований Вселенной, потому проверки по его поручению проводятся с особой тщательностью.

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