Российско-боливийские переговоры

Source: President of Russia – Kremlin

Лидеры обсудят актуальные вопросы российско-боливийских отношений, включая сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах. Состоится также обмен мнениями по ключевым международным и региональным темам.

По итогам переговоров предполагается подписание ряда двусторонних документов.

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Начало российско-боливийских переговоров в узком составе

В.Путин: Уважаемый господин Президент! Уважаемые друзья! Позвольте мне вас сердечно поприветствовать в Кремле.

Очень рад Вас видеть, Вы давно уже не были у нас.

Наши двусторонние дипломатические отношения насчитывают уже более 120 лет. В последние годы они развиваются весьма успешно.

Действительно, объем товарооборота пока очень скромный, но тенденция хорошая: в первом квартале этого года рост – в 2,5 раза. Самое главное, что у нас есть хорошие перспективы.

Наши крупные компании вкладывают заметные ресурсы: «Газпром» вложил полмиллиарда долларов в развитие нефтегазовой отрасли, «Росатом» возводит центр ядерных исследований в вашей стране. В Боливии востребована наша техника, в том числе автомобильная.

Мы очень рады вас видеть. Уверен, что Ваш визит пойдет на пользу, будет способствовать дальнейшему развитию наших двусторонних связей.

Э.Моралес Моралес ЭвоПрезидент Боливии (как переведено): Большое спасибо, что нашли время встретиться и организовать двусторонние переговоры.

Мы гордимся тем качеством связей между нашими странами и правительствами. Мы всегда находим в этих отношениях источник вдохновения, поскольку придерживаемся похожего подхода к многосторонности.

Мы сотрудничаем по множеству направлений в энергетике, обмениваемся знаниями и ведем сотрудничество по разным отраслям.

Как Вы уже сказали, действительно важным представляется сотрудничество в ядерной отрасли, и многие наши студенты учатся в российских вузах, так что это сотрудничество будет развиваться и впредь.

Мы придерживаемся похожего подхода к тому, что государство должно действовать суверенно и независимо на международной арене и в своих отношениях.

Действительно, в последнее время уровень сотрудничества и объем взаимных инвестиций растут. Мы надеемся, что такая динамика сохранится и впредь в области углеводородов.

Кроме того, мы хотели бы развивать наше сотрудничество в области добычи лития. Мы считаем, что за ядерной энергетикой во многом будущее, поэтому мы очень нацелены на сотрудничество с российскими компаниями.

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