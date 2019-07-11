Source: Russia Federal Space

#ЦНИИмаш#главное11.07.2019 17:44

Стартовала морская рекогносцировка

Из порта Владивосток 10 июля 2019 года начался экспедиционный рейс научно-исследовательского судна «Академик Шокальский». На его борту находятся специалисты предприятий Госкорпорации «Роскосмос» и смежных организаций, которые выполняют задачу проведения рекогносцировочных работ в целях модернизации существующей и создания новой инфраструктуры космодрома Восточный в части обеспечения эксплуатируемых и перспективных пусков ракет-носителей.

В течение почти трёх недель члены экспедиции будут собирать информацию и анализировать данные гидрометеорологического и гидрохимического режимов в акваториях Охотского моря и Тихого океана, оценивать возможности применения воздушных и морских судов для контроля ситуации, проводить мониторинг экологической обстановки, разрабатывать предложения по безопасности судоходства и решать другие актуальные вопросы.

В экспедиционном рейсе принимают участие представители ведущих предприятий Госкорпорации «Роскосмос»: ЦЭНКИ, ЦНИИмаш, РКЦ «Прогресс», ГКНПЦ имени М.В. Хруничева, а также Морсвязьспутник, ФМБА Российской Федерации, Института водных и экологических проблем Сибирского отделения РАН, ООО «ЭкоТрас».

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