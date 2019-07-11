Source: Russia Federal Space

#Министерство Обороны#главное#Плесецк#космодромы11.07.2019 07:50

Успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1в»

В среду, 10 июля 2019 года, в 20:14 мск с Государственного испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области боевым расчетом Космических войск ВКС проведен успешный пуск ракеты-носителя легкого класса «Союз-2.1в» с блоком из четырех космических аппаратов в интересах Минобороны России.

Старт ракеты-носителя и выведение космических аппаратов на расчетные орбиты прошли в штатном режиме.

Через три минуты после старта ракета-носитель была принята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова. В расчетное время космические аппараты были выведены на целевые орбиты и приняты на управление наземными средствами Минобороны России.

Космические аппараты предназначены для исследования воздействия на космические аппараты российской орбитальной группировки искусственных и естественных факторов космического пространства, юстировки радиолокационных средств Воздушно-космических сил.

С космическими аппаратами установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы космических аппаратов функционируют нормально. После принятия на управление космическим аппаратам присвоены порядковые номера «Космос-2535», «Космос-2536», «Космос-2537», «Космос-2538».

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Это второй пуск ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома Плесецк в 2019 году.

Пуск ракеты-носителя легкого класса «Союз-2.1в», летно-конструкторские испытания которой проходят на космодроме Плесецк, боевые расчеты Космических войск провели уже в пятый раз. Первый пуск ракеты-носителя «Союз-2.1в» был успешно проведен в 2013 году, второй — в 2015 г., третий — в 2017 г., четвертый — в 2018 г.

Летные испытания космического ракетного комплекса «Союз-2» начались на космодроме Плесецк 8 ноября 2004 года. За прошедшие пятнадцать лет с северного космодрома проведено 38 пусков ракет-носителей «Союз-2» этапов модернизации 1а, 1б и 1в.В среду, 10 июля 2019 года, в 20:14 мск с Государственного испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области боевым расчетом Космических войск ВКС проведен успешный пуск ракеты-носителя легкого класса «Союз-2.1в» с блоком из четырех космических аппаратов в интересах Минобороны России.

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