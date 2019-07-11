Физики СПбГУ встретились с нобелевскими лауреатами в немецком Линдау

Source: Saint Petersburg State University in Russian

В Линдау ежегодно приглашают талантливых ученых и студентов в возрасте до 35 лет, имеющих заметные достижения в своей области. В этом году встреча прошла с 30 июня по 5 июля и собрала более 600 молодых ученых из 89 стран. Они смогли прослушать лекции и пообщаться с 39 лауреатами Нобелевской премии по физике и химии — в том числе с лауреатами 2018 года Жераром Муру и Донной Стрикленд, получившими награду за разработку метода генерации высокоинтенсивных ультракоротких оптических импульсов.

Программа саммита в Линдау была насыщенной: первые мероприятия начинались в семь часов утра, а последние заканчивались около десяти вечера. Помимо лекций лауреатов, которых было не меньше пяти в день, общение проходило и неформально. Так, желающие могли записаться на завтрак, обед, прогулку или зарядку с лауреатом. Кроме того, в дневные часы проходило несколько agora talks по заданным темам, где молодые ученые могли обсудить с лауреатами тот или иной актуальный научный вопрос.

Представителям СПбГУ удалось пообщаться и послушать выступления Ады Йонат, Константина Новоселова, Дэна Шехтмана, Дэвида Гросса, Клауса фон Клитцинга, Вольфганга Кеттерле, Мартина Хеллмана, Донны Стрикленд, Билла Вильямса, Карло Руббиа, Уильяма Филлипса, Стивена Чу и других лауреатов.

Выступления были довольно просты для понимания широкой аудитории в рамках физики, однако включали необходимые нюансы. Лекторы хорошо удерживали внимание аудитории, эффектно дополняя серьезные аспекты излагаемого материала хорошим юмором.

Доцент кафедры ядерно-физических методов исследования Александр Мистонов

Молодые ученые из СПбГУ отметили, что важным для них было не только общение с лауреатами, но и возможность познакомиться и обменяться идеями с коллегами со всего мира.

«Мероприятие было полезно мне с точки зрения познания нового и обретения вдохновения. Я смог узнать о наиболее перспективных направлениях физики больше. С другой стороны, было очень полезно узнать больше о нобелевских лауреатах, узнать их мировоззрение и мышление, понять, что было ключевыми моментами в их успехе. На мой взгляд, наиболее важной особенностью такого рода встреч является возможность ближе познакомиться с лауреатами и понять их способ мышления, получить их ответы и мнения на определенные вопросы, получить важные советы и наставления. Также это прекрасная возможность познакомиться с другими людьми, увлеченными физикой, найти новые идеи», — отметил студент четвертого курса по направлению «Прикладные физика и математика» Егор Им.

«Встреча, на мой взгляд, была очень полезной, прежде всего для мировоззрения. Когда общаешься с большим количеством людей, работающих в разных областях науки, приехавших из разных стран, несущих разные культурные традиции, — это очень здорово. Я бы сказал, что сознание начинает ускоренно расширяться, как наша Вселенная. Возможно, для научной работы в узком смысле такая встреча была не очень продуктивна, но создание новых социальных связей на любой основе, тем более в таком количестве, всегда приносит свои плоды. Общаясь, я узнал, какие достижения и проблемы есть у других, насколько это похоже на то, что наблюдаю я, как можно достигать новых целей или преодолевать препятствия. Кроме того, необходимость практически все время говорить на английском языке существенно стимулирует развитие устной речи, что, безусловно, крайне необходимо в настоящее время для любого ученого», — подчеркнул Александр Мистонов.

По словам физика, интересно было осознать, что нобелевские лауреаты — такие же ученые, коллеги, обыкновенные люди со своими привычками, делающие успехи и допускающие ошибки.

«Было приятно от того, насколько охотно они общались с теми, кто находится в самом начале своего пути в науке. Несмотря на то, что многие участники задавали вопросы, которые лауреаты слышали уже больше тысячи раз, хотели сфотографироваться или взять автограф, они с радостью отвечали, позировали перед камерами смартфонов и подписывали книги. Я очень рад, что мне повезло оказаться на такой встрече. Я увидел и поговорил с живыми легендами науки, завел множество новых знакомств, посетил красивый город на берегу не менее красивого озера. Надеюсь, что воодушевление и уверенность в собственных силах, появившиеся с первых дней встречи, останутся со мной надолго и помогут эффективно продвинуться в добыче нового знания так же, как когда-то динамит Альфреда Нобеля помог продвинуться в добыче полезных ископаемых», — заключил Александр Мистонов.

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